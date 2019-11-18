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У Раду "зайшла" ініціатива щодо легалізації криптовалюти

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо легалізації криптовалютних операцій.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами".

Його розробила блокчейн-спільнота, міжфракційне депутатське об'єднання Верховної Ради Blockchain4Ukraine, Офіс ефективного регулювання BRDO та команда Мінцифри.

У документі визначені наступні терміни: "віртуальний актив", "криптоактив", "операція з криптоактивами", "розподілений реєстр", "токен" та "токен-актив"

Також він містить пункти щодо оподаткування:

  • 5% – ставка податку на доходи фізичних осіб для інвестиційного прибутку від продажу криптоактивів строком на 5 років
  • інвестиційний прибуток від операцій з криптоактивами розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу криптоактиву, та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого криптоактиву та/або на створення такого криптоактиву
  • операції з продажу криптоактивів не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість

У міністерстві впевнені, що ухвалення цього законопроєкту створить умови для початку функціонування ринку віртуальних активів.

Нагадаємо:

криптовалюта Законопроєкт Мінцифри