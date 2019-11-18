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19
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Нефьодов розповів, як виглядає типова контрабанда на митниці

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Керівник державної митної служби України Максим Нефьодов розповів про нові факти контрабанди на митниці.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Їхала собі невелика вантажівка через Мостиську на Львівщині, везла на $2,6 тис. засобів догляду за волоссям і на $7,2 тис. одягу. Але спрацювала автоматизована система ризиків і машину відкрили. А до палети наївні французи з Balmain прикріпили реальні інвойси на ці засоби догляду на $50 тис. і одяг Bogner і CMP ніяк не може бути таким дешевим. Вилучили все, склали протокол, чекаємо суду", – розповів Нефьодов.

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За його словами, саме так і виглядає типова контрабанда. Багато відносно маленьких кейсів заниження вартості, або маніпуляції із типом товару (кажемо китайські ноунейм куртки, а веземо дорогі).

"Але в цілому такі струмочки збігаються в мільярди і десятки мільярдів втрат для бюджету і, відповідно, доходів для злочинців", – додав керівник митниці.

Нагадаємо:

митниця Максим Нефьодов контрабанда