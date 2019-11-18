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19
Вт., лист.
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"Не зачепив": Колишній креативний директор Apple про нові моделі iPhone

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Колишній креативний директор Apple Кен Сігал зізнався, що останні дві моделі iPhone від компанії його не вразили.

Про це він сказав на зустрічі в Києві, яку організував МХП, інформує БІЗНЕС. 

"Як тільки анонсували вихід iPhone [iPhone Х], я був перший у черзі. Два роки тому я придбав iPhone "десятку", щойно він з`явився. І не в грошах було питання. Я не побачив великого прогресу в цьому телефоні. І вийшов вже 11-й iPhone, а я все ще його не придбав. До цього в мене були всі телефони. Колись, можливо, я його придбаю [iPhone 11 Pro], але чомусь останній мене не зачепив. Потрійна камера мене не переконала", — сказав Сігал, відповідаючи на питання, яким телефоном він зараз користується. 

Нагадаємо, Кен Сігал порадив бізнесу, в першу чергу, ставити себе на місце клієнта для створення успішного продукту.

Кен Сігал iPhone