"Не зачепив": Колишній креативний директор Apple про нові моделі iPhone

Про це він сказав на зустрічі в Києві, яку організував МХП, інформує БІЗНЕС.

"Як тільки анонсували вихід iPhone [iPhone Х], я був перший у черзі. Два роки тому я придбав iPhone "десятку", щойно він з`явився. І не в грошах було питання. Я не побачив великого прогресу в цьому телефоні. І вийшов вже 11-й iPhone, а я все ще його не придбав. До цього в мене були всі телефони. Колись, можливо, я його придбаю [iPhone 11 Pro], але чомусь останній мене не зачепив. Потрійна камера мене не переконала", — сказав Сігал, відповідаючи на питання, яким телефоном він зараз користується.

Нагадаємо, Кен Сігал порадив бізнесу, в першу чергу, ставити себе на місце клієнта для створення успішного продукту.