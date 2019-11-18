Колишній креативний директор Apple дав пораду українському бізнесу (ВІДЕО)

Кен Сігал, який більш ніж 12 років був креативним директором Apple, радить бізнесу, в першу чергу, ставити себе на місце клієнта для створення успішного продукту.

Про це він заявив на зустрічі в Києві, яку організував МХП, інформує БІЗНЕС.

"Один із талантів Стіва Джобса — це те, що він ставив себе на місце клієнта чи співробітника...Багато речей ми сприймаємо як данність. Якщо ви реально поставите себе на місце клієта чи співробітника компанії, це, напевно, найважливіша вправа, яку варто над собою пропробити. Якщо до цього підходити в півшишки, то й отримаєте півшишки. Це треба реально прожити. Стів Джобс наполягав на тому, щоб ми могли чи мали можливість подарувати 100-відсотковий класний досвід клієнта, а для цього треба його зрозуміти", — розповів Сігал.

Також він повідомив, що коли Стів Джобс повернувся в Apple, він звернув увагу на її "роздуті" внутрішні процеси і наполягав на дотриманні принципу простоти. "В Apple не було жодних комітетів чи комісій. Він [Стів Джобс] називав Apple міжнародним стартапом. Тобто він намагався сіяти цей дух підприємництва", — розповів Сігал.

Тому, на його думку, кожна велика компанія повинна зберігати стартапівські цінності і працювати як маленька компанія, незважаючи на обмеження та тиск, які вона відчуває ззовні.

Довідка: Кен Сігал – людина-легенда, гуру дизайну, який був креативним директором Apple більш ніж 12 років. Він написав книгу "Неймовірно просто. Надихаючі приклади Apple", що стала бестселером за версією видання The New York Times.

Сігал також є автором назви iMac. Це стало початком появи цілої низки продуктів Apple: iPhone, iPad, iPod, iTunes.