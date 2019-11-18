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19
Вт., лист.
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S&P підвищило кредитний рейтинг Києва

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Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings поліпшило довгостроковий кредитний рейтинг Києва до рівня "В" з "В-", зі стабільним прогнозом.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресреліз агентства.

Поліпшення прогнозу за рейтингами в S&P пояснюють двома чинниками.

Експерти агентства очікують, що, завершивши будівництво об'єктів інфраструктури наступного року, Київ повністю погасить борг перед центральним урядом, що дасть змогу скоротити прямий борг до 2021 року на 50%.

Також у S&P вважають, що невизначеність щодо можливої відставки мера Віталія Кличка та дати наступних місцевих виборів не позначиться негативно на можливості міста виконувати свої боргові зобов'язання.

Нагадаємо, Україна піднялася на 7 пунктів у рейтингу Doing Business.

Київ рейтинг S&P Global Ratings