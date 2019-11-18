Асоціація платників податків закликає Раду підтримати законодавчі зміни щодо громадських об`єднань

Відповідне звернення оприлюднене на сайті Асоціації, інформує БІЗНЕС.

Катамадзе наголошує, що більшість громадських організацій в Україні опинилися "поза законом" внаслідок відсутності в діючій редакції Закону "Про громадські об’єднання" норм, які б регламентували можливість членства в громадських організаціях юридичних осіб.

"Я, як президент ВГО "Асоціація платників податків" занепокоєний ситуацією, яка склалася, та вважаю, що відсутність законодавчих норм, які б регламентували можливість членства в громадських організаціях юридичних осіб, по-перше, обмежують права, гарантовані Конституцією України на свободу об’єднання громадян, а по-друге, вже поставило "під загрозу" доцільність існування Асоціації взагалі, так як колективними її членами, у відношенні яких виникає найбільша кількість питань, що потребують вирішення, та які сплачують членські внески, за рахунок яких існує Асоціація, є саме юридичні особи", — заявив очільник Асоціації.

Тому, за його словами, авторський колектив Асоціації платників податків розробив законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про громадські об’єднання", який був зареєстрований у Раді 14 листопада за №2442.

"Я розумію, що в державі є багато інших невідкладних завдань і питань, але хочу звернути увагу на такий важливий момент: на сьогоднішній день в країні мало громадських організацій, налаштованих конструктивно і по-діловому співпрацювати з владою...Тож звертаюся до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з наполегливим проханням включити до плану роботи парламенту на найближчій Погоджувальній раді проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про громадські об'єднання" та винести його на голосування", — йдеться у зверненні.