Половина нинішніх міністрів раніше були ФОПами

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що 5 міністрів закрили ФОП лише в кінці літа – на початку осені 2019 року.

"Нинішній уряд можна назвати "урядом ФОПів". Більшість міністрів закрили свої справи лише кілька місяців тому. Проте перші місяці роботи нового Кабміну показали: міністри радше готові використати свою обізнаність про вразливі місця ФОПів та зробити фіскальну політику ще більш жорсткою", – відзначили в Опендатабот.

Хто з міністрів був ФОПом і чим вони займались?

Олексій Гончарук (прем'єр-міністр) — право та адвокатська діяльність;

Михайло Федоров (віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації) — освіта;

Олексій Оржель (міністр енергетики та захисту довкілля) — консультування з питань комерційної діяльності й керування;

Володимир Бородянський (міністр культури, молоді та спорту) — консультування з питань комерційної діяльності й керування;

Андрій Загороднюк (міністр оборони) — дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;

Зоряна Скалецька (міністр охорони здоров'я) — право;

Альона Бабак (міністр розвитку громад та територій) — консультування з питань комерційної діяльності й керування;

Юлія Соколовська (міністр соціальної політики) — бухгалтерський облік й аудит; консультування з питань оподаткування;

Денис Малюська (міністр юстиції) — право;

Дмитро Дубілет (міністр кабінету міністрів) — комп'ютерне програмування, діяльність у сфері радіомовлення та телебачення

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Не дивлячись на те, що більшість урядовців були раніше підприємцями, нововведення для малого бізнесу загалом спрямовані на більший контроль малого бізнесу.

Так за останній час уряд вирішив боротися із "псевдо-ФОПами", ініціював прийняття законів про РРО та закон щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, запропонував ввести додатковий податок для ФОП в IT-галузі.

Найчастіше міністри займалися консультаціями з комерційної діяльності та керування й вели діяльність у сфері права.

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