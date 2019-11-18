Бізнес запропонував бізнес-омбудсмену вимірювати рівень корупції в податковій та митній службах

Представники Української Ради Бізнесу (УРБ) і платформи БIЗНЕС 100 обговорили з новопризначеним бізнес-омбудсменом України Марчіном Свєнчіцьким механізми взаємодії бізнесу з державою та домовилися про опрацювання критеріїв для вимірювання рівня корупції у податковій та митній службах.

Як повідомляє БІЗНЕС, на зустрічі президент Української федерації індустрії безпеки, член наглядової ради УРБ Анатолій Долинний повідомив, що топ-10 пріоритетів УРБ включають системні інституційні реформи. Серед них — радикальна реформа податкової та митної служби, ліквідація Податкової міліції та інших економічних підрозділів і створення єдиного аналітичного Бюро фінансових розслідувань, заміна дискреційного податку на прибуток податком на виведений капітал, лібералізація трудового законодавства тощо.

У свою чергу, член наглядової ради УРБ Олег Гетман зазначив, що на цей час у Верховній Раді зареєстровано вже близько 30 проєктів, які члени УРБ вважають пріоритетними для поліпшення діяльності малого і середнього бізнесу та над частиною з яких працювали члени УРБ останніми роками. З них близько 10 вже ухвалені.

Також Гетман запропонував спільно з Офісом бізнес-омбудсмена та Transparency International Ukraine напрацювати комплексні критерії, за якими ми мали б можливість оцінювати рівень корупції у податковій та митній службах і публікувати цю інформацію щоквартально. "Це може бути потужний механізм для забезпечення громадського контролю за реалізацією реформ", — вважає експерт.

Про взаємодію між бізнесом та силовими структурами держави розповів президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе.

"На сьогоднішній день всі силові структури МВС, СБУ, Генпрокуратура, податкова міліція і ще низка структур мають повноваження прийти і перевірити бізнес. І це відбувається всі 28 років. Бізнес цілий рік займається тим, що відповідає на одні й ті ж питання з боку різних органів. Це переростає в тривалі з'ясування стосунків і створює підгрунтя для корупції. Тому всі ці роки бізнес-спільнота відстоювала ідею, що всім правоохоронним органам не повинно бути діла до бізнесу", — зазначив Катамадзе.

За його словами, після тривалих дискусій на робочій групі парламентського комітету з податкової, митної та фінансової політики було остаточно вирішено, що скоро буде ухвалений закон про створення Бюро фінансових розслідувань, яка буде розслідувати правопорушення в економічній і фінансовій сферах. "Цей закон буде ухвалений, швидше за все, вже до кінця року. Такі служби є практично у всіх цивілізованих країнах. Для нас настає такий важливий момент, як максимально відкрите і прозоре формування цього органу, щоб туди прийшли професійні й чесні люди. Служба буде перебувати в системі органів Кабміну, під координацією Міністерства фінансів України. А податкова служба країни, згідно з новою концепцією, повинна буде трансформуватися в сервісну службу для громадян і бізнесу", — наголосив очільник Асоціації платників податків України.

Співзасновник платформи БІЗНЕС 100 Володимир Чеповий зауважив, що спільнота виступає за "білий" бізнес і за репутаційні підходи. "Ми готові співпрацювати і сприяти виведенню всіх на світлий бік ведення бізнесу, сприяти популяризації ідеї прозорого та чесного ведення бізнесу. Це наше кредо, завдання і місія", — заявив Чеповий.

Коментуючи проблеми бізнесу в Україні, бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцьким зазначив, що вони не носять суто внутрішньоукраїнський характер. За його словами, до того моменту, коли Польща стала процвітаючою європейською державою, їй так само довелося зіткнутися з низкою проблем. Свєнчіцьким привітав ініціативи УРБ та заявив про готовність сприяти їх реалізації.

За підсумками зустрічі учасники домовились про подальшу співпрацю, наступну зустріч у широкому форматі з усіма членами УРБ та створення робочої групи з опрацювання можливих варіантів критеріїв для вимірювання рівня корупції у ДПС та ДМС.