Нацбанк скоротив продаж валюти на міжбанку

Національний банк України протягом минулого тижня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на $191,80 млн.
Це на $180,2 млн більше, ніж тижнем раніше, інформує БІЗНЕС із посиланням на сайт НБУ.
Як повідомили у Нацбанку, з початку року центробанк купив на міжбанку валюти на $5175,30 млн і продав на $479,23 млн.
Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала $4696,08 млн.
Нагадаємо, Національний банк України за січень-жовтень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на $4581,5 млн і продав на $479,2 млн.
- У січні 2019 року Нацбанк затвердив нову систему валютного регулювання та оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації. Зокрема, з 7 лютого регулятор ввів у дію більше 20 послаблень на валютному ринку, які мають полегшити ведення бізнесу та поліпшити інвестиційну привабливість України.
- У червні Нацбанк звільнив бізнес від обов’язкового продажу валюти.