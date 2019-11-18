Нацбанк скоротив продаж валюти на міжбанку

Національний банк України протягом минулого тижня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на $191,80 млн.

Це на $180,2 млн більше, ніж тижнем раніше, інформує БІЗНЕС із посиланням на сайт НБУ.

Як повідомили у Нацбанку, з початку року центробанк купив на міжбанку валюти на $5175,30 млн і продав на $479,23 млн.

Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала $4696,08 млн.

Нагадаємо, Національний банк України за січень-жовтень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на $4581,5 млн і продав на $479,2 млн.