Українців пропонують звільнити від податків з депозитів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 2422 , яким пропонується звільнити депозитні вклади населення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Відповідний документ вніс народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Штепа, інформує БІЗНЕС.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що основна ставка податку на доходи від депозиту встановлюється на рівні 18%. При цьому кожний банківський вкладник зобов’язаний сплатити ще 1,5% військового збору.

"Такі законодавчі новели суперечать концепції відновлення банківської системи та повернення до неї капіталів. Довіра до банківської системи в Україні є досить низькою, тому для залучення коштів на депозити встановлюються високі процентні ставки, і ця проблема тільки загострюється оподаткуванням доходів", — вказується в документі.

Тому з метою "зняття податкового тягаря" з фізичних осіб - вкладників банків та створення додаткових умов для залучення коштів у банківську систему автор пропонує встановити нульову ПДФО для процентів:

- на поточний або депозитний банківський рахунок;

- на вклад у кредитних спілках;

- на процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, у жовтні 2019 року обсяг депозитів в українських банках зріс на 1% у гривні, у валюті — на 2%.