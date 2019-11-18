В "Укрексімбанку" запевняють, що затримання глави не вплине на роботу банку

В "Укрексімбанку" запевняють, що затримання голови правління банку Олександра Гриценка не вплине на роботу фінустанови.

Про це йдеться в заяві банку, інформує БІЗНЕС.

"Наглядова рада та Правління банку продовжують забезпечувати ефективну роботу банку та гарантують клієнтам та партнерам, що діяльність банку буде відбуватися в безперебійному штатному режимі", — зазначили в банку.

У правлінні наголосили, що сприятимуть правоохоронним органам та нададуть всю необхідну інформацію для з’ясування обставин справи.



Нагадаємо, 16 листопада ЗМІ повідомили, що в Києві невідомі викрали голову "Укрексімбанку" Олександра Гриценка. Згодом стало відомо, що його затримала СБУ і помістили в ізолятор тимчасового утримання.

За даними силовиків, що Гриценка затримали в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.