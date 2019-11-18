Милованов назвав об'єкти, які не підлягають приватизації

Про це в інтерв'ю "Прямому" сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє БІЗНЕС.

Він наголосив, щона питання приватизації впливає стратегічність підприємства, сервісність і прибутковість.За його словами, що певні підприємства завжди будуть залишатися у власності держави, те саме стосується не тільки підприємств юридичних осіб, а й активів.

"Наприклад, аеропорти. Можливо, неважливі аеропорти можна зробити приватними. Але порти, вокзали, критичну інфраструктуру ми не можемо продавати. Акваторії портів… Тобто сам порт, можливо, і може бути приватним, а от купити акваторію і потім нікого туди не пускати — ми цього не допустимо. Тому певні аспекти інфраструктурні мають залишитися. У нас є університети, школи, лікарні тощо. Ми про це якось забуваємо, коли говоримо про приватизацію. У нас шалені обсяги ресурсів і активів, які важливі і стратегічні. І вони завжди будуть залишатися в державній власності", – сказав Милованов.

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Також, за його словами, не можуть бути приватними підприємства, які виконують важливі сервісні функції, такі наприклад, як ДП "ProZorro".

Милованов відзначив, що приватизація таких компаній, як "Укрзалізниця" потребує часу і може бути частковою. "Тобто всі ці компанії будуть залишатися. Ми зараз створюємо Фонд національного багатства, і цей фонд буде ними керувати", – сказав Милованов.

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