За вихідні: місія МФВ продовжує роботу в Україні, гроші від ЄБРР та "зачистка" в Мінекономіки

Тотальне перезавантаження: Мінекономіки звільнило 47 топ-чиновників



Міністерство економіки України звільнило 47 керівників державних підприємств.

Про це у Facebook написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"Перезавантаження влади. На сьогодні Міністерство економіки звільнило 47 керівників держпідприємств та держслужбовців категорії А. На всі позиції у відповідності із законодавством призначається виконуючий обов'язки та відкривається конкурс. Рішення про звільнення приймаються колегіально, всіма заступниками та мною. Ми розглядаємо кожний випадок окремо, та голосуємо. У нас є чіткі критерії: фінансові результати, виконання КПІ та завдань, репутація (особливо в царині корупції), командність роботи. Всі підприємства продовжують працювати в штатному режимі. Деталі про підприємства та позиції, на яких відбулись зміни, надамо згодом", – написав міністр.

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Гончарук і Маркарова зустрілися з керівником місії МВФ

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів України Оксана Маркарова зустрілися з керівником місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Роном ван Роденом та економістом місії Габором Пулою.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

Під час зустрічі сторони обговорили умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування.

Гончарук зазначив, що український парламент протягом останніх тижнів ухвалив за основу проєкт закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також ухвалив за основу та в цілому закон про анбандлінг. "Відтак ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання", – сказав прем’єрміністр.

Керівник місії МВФ, у свою чергу, висловив сподівання на підтримку та прискорення реформ в Україні.

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Українському малому бізнесу обіцяють 20 млн євро від ЄБРР

Представники малого бізнесу в Україні зможуть скористатися фінпідтримкою в розмірі до 120 млн євро в рамках програми, яку організували Євросоюз, ЄБРР і його банки-партнери.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на представництво ЄС в Україні.

"Нові кошти у місцевій валюті забезпечать еквівалент розміром майже у 70 мільйонів євро у рамках ініціативи EU4Business. Кошти надаватимуть місцевому малому бізнесу задля здійснення інвестицій та використання оборотного капіталу. Малі та середні підприємства рухають вперед місцеву економіку та забезпечують майже 80% робочих місць в країні. Кредити у місцевій валюті захистять їх від нестабільності обмінного курсу", — зазначили в представництві ЄС.

Мета ініціативи – поліпшити доступ малих і середніх підприємств України до фінансів і бізнесових знань за допомогою консультаційних послуг, фінансування та навчання. Також ініціатива допомагає бізнесу створювати робочі місця, надаючи йому нові навички та підтримуючи його амбіції з експорту своєї продукції на найбільший сусідній ринок, а саме єдиний ринок ЄС, який нараховує понад 500 мільйонів споживачів.

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У представництві ЄС також повідомили, що три місцеві банки вже стали учасниками програми. Очікується, що у майбутньому до неї приєднається ще більша кількість місцевих фінансових інституцій.

Нагадаємо, ЄБРР планує інвестувати ще 200 млн євро у "зелену" енергетику України.

"Укравтодор" отримав нового очільника

Переможцем конкурсу на посаду голови Держагентства автомобільних доріг визнано народного депутата з фракції "Слуги народу" Олександра Кубракова.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

Першочерговим завданням Кубраков назвав повне оновлення керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а також керівництва ДАК "Автомобільні дороги України". Майбутній голова "Укравтодору" також планує зробити ревізію підготовки до зимового сезону та підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік".

За словами Кубракова, найближчим планується оголошення міжнародного тендеру на добудову запорізького мосту та підписання кредитної угоди з ЄБРР та ЄІБ на загальну суму 900 млн євро. Для збільшення фінансування Дорожнього фонду уряд буде залучати кошти іноземних партнерів.

Коментуючи це кадрове рішення, прем'єрміністр Олексій Гончарук зазначив: "Якісні дороги – один з наших топ-пріоритетів. Наступного року уряд заклав 33,4 млрд грн на ремонт та утримання доріг державного значення, вдвічі збільшили суму на безпеку дорожнього руху. За наступні п’ять років ми плануємо привести до нормативного стану 24 тис. км доріг національного значення. Такі ж амбітні плани у нас і по відновленню місцевих доріг. Щоб все це втілити, нам в команді потрібна чесна та професійна людина в керівництві "Укравтодору". Пан Кубраков вже показав себе як професіонал під час будівництва траси Запоріжжя-Маріуполь".

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У Кабміні зазначили, що Кубраков як народний депутат 9-го скликання подав 16 законопроєктів, з яких 12 вже ухвалили, чотири ще доопрацьовуються. Зокрема, він є автором ухваленого законопроєкту №1041 про запровадження середньострокової державної цільової програми на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт доріг державного та місцевого значення.

Нагадаємо, 25 вересня уряд схвалив відставку в.о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака (з 1 жовтня 2019 року).

США і Китай наближаються до торговельної угоди



Сполучені Штати Америки і Китай наближаються до угоди про припинення 16-місячної торгової війни.

Про це заявив радник Білого дому з економічних питань Ларрі Кудлоу за результатами переговорів, які відбулися з ініціативи Вашингтона, інформує БІЗНЕС із посиланням на Reuters.

Білий дім на переговорах представляв міністр фінансів Стівен Мнучин, китайську сторону — віцепрем'єр Лю Хе.

Кудлоу назвав перемовини плідними. За його словами, представники двох найбільших економік світу проводять телефонні переговори, але ніяких інших подробиць, у тому числі термінів підписання договору, озвучені не були.

Підписання першої частини торговельної угоди між США і Китаєм планувалося на 13 листопада. Однак цього не сталося, тому що саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, на якому повинні були укласти договір, був скасований.

Нагадаємо, торгова війна між США і Китаєм триває з 2018 року, вона почалася після того, як Трамп збільшив мита на низку китайських товарів – Пекін відповів дзеркально. За п'ять місяців 2019 року обсяг торгівлі між країнами скоротився на 14,6%, порівняно з минулим роком. Востаннє США підвищили мита у вересні – з 10 до 15%, тоді це торкнулося товарів на $300 млрд.

Гейтс знову найбагатша людина планети

Білл Гейтс посів першу сходинку рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index, повідомляє БІЗНЕС.

Статок Гейтса на даний момент оцінюється в $110 млрд, у той час як засновник Amazon Джефф Безос має в розпорядженні $109 млрд, якого потіснили на друге місце.

На зростання дохід Гейтса вплинув контракт на $10 млрд на послуги в області віддалених обчислень. Але спочатку його нібито повинен був отримати Amazon.

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Третю позиції в рейтингу Bloomberg зайняв президент групи компаній Moët Hennessy Louis Vuitton Бернару Арно. Його статки склали $103 млрд. Четвертим став власник американської холдингової компанії Berkshire Hathaway Уоррен Баффет зі статком у $86,6 млрд. Шосте місце зайняв один з розробників і засновників соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг з $74,5 млрд капіталу.

Нагадаємо: