На Запоріжжі запустили Орлівську ВЕС потужністю 100 МВт

ДТЕК спільно з данською компанією Vestas, світовим лідером з виробництва вітротурбін, завершив будівництво Орлівської вітроелектростанції в Запорізькій області потужністю 100 МВт.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Таким чином, компанія виконала одну зі своїх стратегічних цілей — створити 1 ГВт екологічно чистої генерації до 2020 року", — наголосили в компанії.

Орлівська ВЕС — третій проєкт ДТЕК у вітроенергетиці. Станція розташована на Азовському узбережжі в Запорізькій області. На ВЕС встановлено 26 вітротурбін компанії Vestas потужністю 3,8 МВт кожна. Інвестиції в Орлівську ВЕС склали 131 млн євро, з яких близько 40 млн євро — це послуги та обладнання українських підрядників.

Щорічно Орлівська ВЕС вироблятиме близько 380 млн кВт∙год зеленої електроенергії. Цього достатньо для забезпечення потреб майже 190 тис. домогосподарств. Робота цієї ВЕС допоможе скоротити викиди СО₂ на 400 тис. тонн на рік.

"Два роки тому ДТЕК публічно озвучив свою стратегічну ціль — до кінця 2019 року побудувати 1 ГВт потужності зеленої генерації. Сьогодні ми її досягли, інвестувавши у відновлювану енергетику України більше 1 млрд євро, і створивши унікальну експертизу, завдяки якій були реалізовані ці масштабні та інноваційні проєкти. Ми впевнені, що Україна здатна стати лідером декарбонізації в Європі, забезпечуючи нашу країну власною, чистою енергією. І закликаємо об'єднатися навколо цієї ідеї всі зацікавлені сторони", — зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, всього за 2019 рік ДТЕК ВДЕ запустив в експлуатацію проєкти в зеленій енергетиці загальною потужністю 740 МВт: Нікопольська СЕС (200 AC/240 DC МВт), Покровська СЕС (240 AC/323 DC МВт), Приморська ВЕС (200 МВт), Орлівська ВЕС (100 МВт). Раніше реалізовані проекти ДТЕК ВДЕ - Ботієвська вітрова електростанція (200 МВт) і Трифанівська СЕС (10 МВт). Побудовані станції будуть щороку генерувати майже 2,5 млрд кВт∙год зеленої електроенергії, одночасно скорочуючи викиди в атмосферу на 2,6 млн тонн.

Довідка: ДТЕК — найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Група розвиває бізнеси з видобування природного газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядці електромобілів.

У 2018 році капітальні вкладення ДТЕК становили 20 млрд грн, податкові відрахування – 27 млрд грн. У ДТЕК працюють 80 тис. співробітників.

100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.