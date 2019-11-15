Парламент заборонив приватизацію підземних газосховищ

За відповідне рішення проголосували 292 народні депутати, інформує БІЗНЕС.

Як зазначає голова комітету з питань енергетики Андрій Герус, у законодавстві існують неузгодженості щодо підземних сховищ ГТС.

"У нас є певні розбіжності в українському законодавстві стосовно того, що таке газотранспортна система (ГТС), чи включає ГТС підземні газосховища. Одне законодавство каже, що включає, інше – що не включає. Тому у даному випадку в рамках ст. 131 Регламенту ми пропонуємо узгодження тексту таким чином, щоб в явній формі прописати, що 100% державної власності гарантується і в ГТС, і в підземних сховищах газу", – сказав він.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що правки попередньо узгодили з європейськими партнерами. "Цей законопроєкт ми попередньо узгодили з нашими європейськими партнерами. Він дає нам можливість зробити сертифікацію та вийти на перемовини. Будь-яке зволікання є всупереч інтересам України", – наголосив Оржель.

Нагадаємо, 18 вересня Кабінет міністрів України затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України", що дозволяє завершити виділення незалежного оператора газотранспортної системи.

31 жовтня Рада підтримала відділення ГТС від "Нафтогазу".

Довідка: Анбандлінг — це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності Оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Передбачається, що ефективний анбандлінг стане запорукою формування незалежного й сертифікованого за європейськими вимогами оператора української газотранспортної системи.

Анбандлінг є вимогою ЄС у межах Третього енергетичного пакету, яка передбачає, що одна й та сама компанія не може одночасно видобувати, транспортувати і продавати газ.