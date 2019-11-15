business head ads

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачов

Як турбо-зміни вплинуть на ринок нерухомості?

Дмитро Змієвець

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

У пошуках економічного прориву — 2

Володимир Чеповий

Де взяти ідею для бізнесу та…

Ярослав Цвіркун

Що зробить Київ по-справжньому інноваційним містом?

Андрій Рижиков

У пошуках економічного прориву

Володимир Чеповий

#1210. Прибуткова безвідповідальність

Сергій Позняк

Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

15
Пт., лист.
31 Нові матеріали

Парламент заборонив приватизацію підземних газосховищ

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Верховна Рада ухвалила внесення змін до ухваленого законопроєкту №2239-1 про відокремлення діяльності з транспортування природного газу. 

За відповідне рішення проголосували 292 народні депутати, інформує БІЗНЕС.

Як зазначає голова комітету з питань енергетики Андрій Герус, у законодавстві існують неузгодженості щодо підземних сховищ ГТС.

"У нас є певні розбіжності в українському законодавстві стосовно того, що таке газотранспортна система (ГТС), чи включає ГТС підземні газосховища. Одне законодавство каже, що включає, інше – що не включає. Тому у даному випадку в рамках ст. 131 Регламенту ми пропонуємо узгодження тексту таким чином, щоб в явній формі прописати, що 100% державної власності гарантується і в ГТС, і в підземних сховищах газу", – сказав він.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що правки попередньо узгодили з європейськими партнерами. "Цей законопроєкт ми попередньо узгодили з нашими європейськими партнерами. Він дає нам можливість зробити сертифікацію та вийти на перемовини. Будь-яке зволікання є всупереч інтересам України", – наголосив Оржель.

Нагадаємо, 18 вересня Кабінет міністрів України затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України", що дозволяє завершити виділення незалежного оператора газотранспортної системи.

31 жовтня Рада підтримала відділення ГТС від "Нафтогазу".

Довідка: Анбандлінг — це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності Оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Передбачається, що ефективний анбандлінг стане запорукою формування незалежного й сертифікованого за європейськими вимогами оператора української газотранспортної системи.

Анбандлінг є вимогою ЄС у межах Третього енергетичного пакету, яка передбачає, що одна й та сама компанія не може одночасно видобувати, транспортувати і продавати газ.

Верховна Рада анбандлінг приватизація газосховища