Українська Рада Бізнесу закликає парламент запустити Бюро фінрозслідувань

Українська Рада Бізнесу (УРБ), в тому числі спільнота БІЗНЕС 100 , закликає Верховну Раду ухвалити у другому читанні законопроєкт №1208-2 про Бюро фінансових розслідувань.

Про це йдеться в заяві УРБ, інформує БІЗНЕС.

"Створення єдиного органу з розслідування економічних злочинів, ліквідація податкової міліції та інших економічних підрозділів правоохоронних органів – це вимога, яка входить до ТОП-10 пріоритетів українського бізнесу. Запуск Бюро фінансових розслідувань позбавить інші силові органи важелів тиску на бізнес і в цілому поліпшить інвестиційний клімат у країні", — наголошують в УРБ.

Бізнес-спільнота зазначає, що у тексті документу враховані практично всі її пропозиції, а саме:

1. Гранична чисельність Бюро фінрозслідувань встановлюється урядом, але не може перевищувати 4 тисяч осіб (пункт 4 статті 13 законопроєкту).

2. Порядок призначення директора Бюро фінансових розслідувань передбачає проведення конкурсу. Для цього створюється конкурсна комісія із 9 осіб, запропонованих Президентом, Урядом і Парламентом (3+3+3). При цьому Парламент делегує двох представників із комітету, який відає питаннями податкової політики, і одного – із комітету з правоохоронної діяльності. Конкурсна комісія зобов’язана розмістити офіційне оголошення в ЗМІ про умови і терміни проведення конкурсу.

3. Директор Бюро призначається на посаду Кабміном терміном на 5 років за представленням прем’єрміністра, внесеного на підставі пропозиції Міністра фінансів (пункт 1 статті 14 проекту). При цьому перебувати на посаді дозволяється не більше 10 років (два терміни по 5 років).

4. Для звільнення директора Бюро існують 12 причин. Серед них — закінчення терміну повноважень, подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням чи за станом здоров’я, досягнення 65-річного віку, набуття чинності обвинувального вироку суду, призначення чи обрання на іншу посаду, набуття громадянства (підданства) іншої держави, визнання з боку уряду роботи Бюро незадовільною. Рішення про звільнення приймається урядом за представленням прем’єр-міністра (пункт 6 статті 16).

5. Конкретні розміри зарплат проектом не встановлюються. Але одна з норм передбачає, що посадовий оклад працівників, які мають спеціальні звання, не може бути меншим за 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. З урахуванням того, що прожитковий мінімум на 1 січня 2020 року становитиме 2102 грн., зарплати співробітників Бюро будуть від 40 тисяч гривень і вище. Що цілком достатньо для залучення професіоналів із недержавного сектора.

6. До підслідності детективів Бюро входять 28 статей Кримінального кодексу України, із яких 20 статей – прямий функціонал відомства і безпосередньо пов’язані з економічними злочинами. Запроваджено норми для обмеження бізнес від контролю економіки з боку інших силових відомств: якщо виявлений злочин належить до компетенції БФР, то останнє має пріоритетність під час визначення підслідності. Крім цього, із Закону про СБУ видалено функцію захисту економічних інтересів держави.

Українська Рада Бізнесу висловила сподівання, що парламент підтримає законопроєкт про Бюро фінрозслідувань у другому читанні.

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