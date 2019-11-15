Федерація роботодавців та Рада підприємців закликають не підтримувати законопроєкт №1210

Федерація роботодавців України та Рада підприємців при Кабінеті міністрів закликають Верховну Раду та президента України не підтримувати скандальний законопроєкт №1210 щодо рентної плати за користування надрами.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку Федерацію роботодавців України.

"Законопроєкт №1210, включений сьогодні до порядку денного Верховної Ради України для розгляду у запропонованій редакції, потребує суттєвого доопрацювання. Реалізація положень проєкту несе значні ризики для бізнесу", – зазначають у федерації.

Там переконані, що в контексті вже прийнятого державного бюджету України на 2020 рік та вимог Податкового кодексу України, прийняття проєкту порушить принцип стабільності податкового законодавства та буде негативним сигналом для інвесторів.

"Потребують суттєвого доопрацювання положення проєкту щодо обмеження у витратах відсотків за всіма борговими зобов'язаннями платника податків, запровадження фактичного оподаткування курсових різниць, збільшення штрафних санкцій за порушення, пов'язані із реєстрацією податкових накладних, а також за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань питання імплементації окремих кроків Плану BEPS, кардинального підвищення податкового навантаження на платників за окремими податками", – наголосили у федерації.

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#1210. Прибуткова безвідповідальність

Вони закликають Верховну Раду не підтримувати законопроєкт № 1210 та продовжити конструктивний діалог з бізнесом щодо напрацювання збалансованих змін, які можуть бути покладені в основу анонсованою Урядом податкової реформи у наступному році.

Крім того, на сайті президента з'явилася петиція із вимогою відкликання законопроектів №1210 і 1210-1 в зв'язку з тим, що вони "мають характер податкового терору". Її зареєструвала Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України.

"Законопроєкти №1210 і №1210-1 викликали подив і негативну реакцію бізнес-спільноти, вводячи досить суперечливі зміни в податкове законодавство, серед яких збільшення термінів проведення перевірок платників податків контролюючими органами, звільнення від відповідальності посадових осіб контролюючих органів, збільшення рентної плати за залізну руду , істотне підвищення ставок акцизного податку тощо", – йдеться в петиції.

"Закликаємо Вас як президента України забезпечити відгук проектів Законів України №1210 і №1210-1, як мають характер податкового терору", – йдеться в петиції.

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