"ПриватБанк" отримав від Коломойського майже 11 млн фунтів

"ПриватБанк" отримав повну суму відшкодування судових витрат у розмірі 10,9 млн фунтів стерлінгів від колишніх власників банку за рішенням Апеляційного суду Лондона.
Про це у Facebook повідомив керівник пресслужби банку Олег Серга, інформує БІЗНЕС.
"ПриватБанк наразі отримав повну суму відшкодування витрат у розмірі 10,9 млн фунтів стерлінгів, яку Апеляційний суд Лондону зобов’язав сплатити пана Коломойського, пана Боголюбова та шести корпоративних відповідачів, після задоволення апеляційної скарги Банку в Лондоні минулого місяця", — Серга.
Нагадаємо:
- 15 жовтня Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу "ПриватБанку" на рішення першої інстанції про невідповідність юрисдикції позову держбанку до колишніх власників.
- 17 жовтня Господарський суд Києва призупинив розгляд позову колишніх акціонерів "ПриватБанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору про викуп банку Міністерством фінансів 21 грудня 2016 року.
- 23 жовтня Апеляційний суд Лондона зобов'язав Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших відповідачів до 12 листопада поточного року сплатити "ПриватБанку" 10,9 млн фунтів стерлінгів.