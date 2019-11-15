"ПриватБанк" отримав від Коломойського майже 11 млн фунтів

"ПриватБанк" отримав повну суму відшкодування судових витрат у розмірі 10,9 млн фунтів стерлінгів від колишніх власників банку за рішенням Апеляційного суду Лондона.

Про це у Facebook повідомив керівник пресслужби банку Олег Серга, інформує БІЗНЕС.

"ПриватБанк наразі отримав повну суму відшкодування витрат у розмірі 10,9 млн фунтів стерлінгів, яку Апеляційний суд Лондону зобов’язав сплатити пана Коломойського, пана Боголюбова та шести корпоративних відповідачів, після задоволення апеляційної скарги Банку в Лондоні минулого місяця", — Серга.

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