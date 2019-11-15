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"ПриватБанк" отримав від Коломойського майже 11 млн фунтів

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"ПриватБанк" отримав повну суму відшкодування судових витрат у розмірі 10,9 млн фунтів стерлінгів від колишніх власників банку за рішенням Апеляційного суду Лондона.

Про це у Facebook повідомив керівник пресслужби банку Олег Серга, інформує БІЗНЕС.

"ПриватБанк наразі отримав повну суму відшкодування витрат у розмірі 10,9 млн фунтів стерлінгів, яку Апеляційний суд Лондону зобов’язав сплатити пана Коломойського, пана Боголюбова та шести корпоративних відповідачів, після задоволення апеляційної скарги Банку в Лондоні минулого місяця", — Серга.

Нагадаємо:

  • 15 жовтня Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу "ПриватБанку" на рішення першої інстанції про невідповідність юрисдикції позову держбанку до колишніх власників.
  • 17 жовтня Господарський суд Києва призупинив розгляд позову колишніх акціонерів "ПриватБанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору про викуп банку Міністерством фінансів 21 грудня 2016 року.
  • 23 жовтня Апеляційний суд Лондона зобов'язав Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших відповідачів до 12 листопада поточного року сплатити "ПриватБанку" 10,9 млн фунтів стерлінгів.
Приватбанк Ігор Коломойський суд