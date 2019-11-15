Мінекономіки готує до приватизації 737 підприємств

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спільно з міністерствами та центральними органами управління проаналізували 1399 держпідприємств, які попередньо мають потенціал для роздержавлення.

Із них 737 погоджено на приватизацію, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу міністерства.

"482 з них - у процесі передачі у управління ФДМУ, з них 357 будуть передані рішенням КМУ вже на наступному тижні. Щодо 125 – потрібні рішення будуть прийняти до кінця місяця", – зазначили у міністерстві..

Загальна вартість активів 737 підприємства складає понад 12 млрд гривен.

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За даними міністерства, в Україні зараз 3643 об'єкта, у яких держава має більшу частку власності.

"588 – це підприємства в зоні ОСС або окупованому Криму, 115 – це підприємства сфери науки (Національна академія аграрних наук Національна Академія наук України) – самоврядні організації, які засновані на держвласності, але управляються загальними зборами своїх членів", – повідомили у відомстві.

766 – це стратегічні підприємства, які залишаються у державі – їх чекає реструктуризація з метою побудови ефективної системи корпоративного управління та робота на Фонд Національного багатства.

1261 – фактично банкрути, не ведуть ніякої діяльності – вони мають бути ліквідовані, щоб не бути тягарем для бюджета

1006 – працюють, але не розвиваються – їх необхідно приватизувати.

"Загальна вартість усіх активів 3643 підприємств – 3,733 млрд грн., дохід з усіх цих підприємств – 744 млрд грн", – відмітили у міністерстві.

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