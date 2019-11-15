Видобуток газу в Україні — це питання нацбезпеки, а не енергонезалежності, — Амір Кілані

Збільшення видобутку газу в Україні є не стільки питанням енергонезалежності України, скільки питанням національної безпеки.

Про це в рамках дискусійної панелі "Що заважає газовій незалежності України" заявив представник Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd в Україні Амір Кілані, інформує БІЗНЕС.

"До 2015 року це було питання енергонезалежності від сусідніх країн. У даний момент потрібно розуміти, що в цьому є велика частка економіки. Є споживання. Є внутрішній видобуток, який нижчий цього споживання. Навіть на цій мінімальній точці споживання, в якій зараз перебуває Україна. Відповідно, цей дефіцит перекривається імпортом", — зазначив Кілані.

За його словами, різниця між імпортом і внутрішнім видобутком газу полягає в тому, що другий забезпечує більший дохід бюджету країни. "Тому що імпорт — це тільки ПДВ, а внутрішній видобуток — це також рента. Це зростання ВВП, тому що буде працювати економіка. Це робочі місця, що дозволить не давати висококваліфікованим кадрам, яких в цій галузі й так дефіцит, виїжджати з України. Що важливо, це платіжний баланс", — пояснив представник Xinjiang Beiken Energy.

"Це не тільки питання молодшого і старшого брата. Внутрішній видобуток може дати дуже швидку генерацію зростання ВВП країни. Внутрішній видобуток газу — це питання національної безпеки", — переконаний Кілані.

"Якщо взяти повідомлення Мінфіну щодо недовиконання дохідної частини бюджету за останні кілька місяців, більшу частину займає недоотримання ренти", — резюмував він.