Рада дала старт демонополізації виробництва спирту

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект № 2300 про демонополізації ринку спирту з 1 січня 2020 року.

За відповідний законопроєкт проголосувало 293 народних обранці, інформує БІЗНЕС.

Для захисту вітчизняного товаровиробника проектом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом Міністрів України державні підприємства.



Законопроєктом пропонується:

скасувати державну монополію на виробництво спирту починаючи з 1 січня 2020 року;

надати можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії;

провести повну лібералізацію експорту спирту з України.

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Відповідні зміни пропонується внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".

Нагадаємо: