Рада дала старт демонополізації виробництва спирту

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект № 2300 про демонополізації ринку спирту з 1 січня 2020 року.
За відповідний законопроєкт проголосувало 293 народних обранці, інформує БІЗНЕС.
Для захисту вітчизняного товаровиробника проектом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом Міністрів України державні підприємства.
Законопроєктом пропонується:
- скасувати державну монополію на виробництво спирту починаючи з 1 січня 2020 року;
- надати можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії;
- провести повну лібералізацію експорту спирту з України.
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Відповідні зміни пропонується внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".
Нагадаємо:
- Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства анонсувало скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.
- 10 жовтня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що держпідприємство "Укрспирт" планують передати на приватизацію. У міністерстві підрахували, що приватизація "Укрспирту" дозволить залучити до держбюджету 6-7 млрд грн.
- 22 жовтня в Мінекономіки повідомили, що в Україні протягом місяця планується провести незалежний аудит всіх спиртових заводів.