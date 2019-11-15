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Рада дала старт демонополізації виробництва спирту

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Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект № 2300 про демонополізації ринку спирту з 1 січня 2020 року.

За відповідний законопроєкт проголосувало 293 народних обранці, інформує БІЗНЕС.

Для захисту вітчизняного товаровиробника проектом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом Міністрів України державні підприємства.

Законопроєктом пропонується:

  • скасувати державну монополію на виробництво спирту починаючи з 1 січня 2020 року;
  • надати можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії;
  • провести повну лібералізацію експорту спирту з України.

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Відповідні зміни пропонується внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".

Нагадаємо:

  • Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства анонсувало скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.
Верховна Рада спирт