"Усі питання до НКРЕКП": "Вінницяобленерго" відреагувало на скандал навколо заводу Head

АТ "Вінницяобленерго" стверджує, що не висувало жодних додаткових вимог до інвесторів та забудовників майбутнього заводу спортивного спорядження "Head", а ставки за нестандартне підключення встановлює Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Про це йдеться у заяві компанії, оприлюдненій у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Вінницяобленерго" ніяких вимог до інвесторів та забудовників майбутнього заводу Head у Вінниці не висувало. Більш того, обленерго не отримувало від них жодних офіційних звернень і замовлень. Щодо вартості за підключення до потужностей, то вона встановлена і регулюється на законодавчому рівні, а не обленерго", — стверджують в компанії.
"Вінницяобленерго" повідомляє, що ставки плати за нестандартне підключенння на 2019 рік затверджені постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 року та набрали чинності з 22 січня 2019 року. І в кожному районі Вінниччини ставки різняться. Згідно вказаної постанови, вартість приєднання 1кВт потужності по класу напруги 10кВ (місто, ІІІ-я категорія надійності) складає 3310 грн з ПДВ.
"Скориставшись цією інформацією, можна підрахувати скільки коштує приєднання до електроустановок у будь-якому районі Вінницької області. Напевно, саме так і зробили проєктувальники і генпідрядники в будівництві заводу компанії Head у Вінниці, якими є компанія UBC Group, що належить Ігорю Гуменному", — зазначили у "Вінницяобленерго".
"Наголошуємо, що не АТ "Вінницяобленерго" визначило дану вартість на нестандартне приєднання! Усі питання щодо приєднання регулюються на законодавчому рівні, а саме НКРЕКП. Енергетики області готові співпрацювати з будь-яким інвестором, у тому числі й з австрійською компанією Head.
У разі надходження від майбутніх забудовників заводу Head у Вінниці заяви на приєднання до електричних мереж, АТ Вінницяобленерго готове надати технічні умови згідно чинного законодавства", — йдеться в заяві.
Нагадаємо:
- У вересні 2019 року австрійська компанії Head International Holding GmbH розпочала будівництво заводу з виробництва спортивного спорядження у Вінниці. Згідно з планом, у процесі будівництва українська компанія UBC має перенести заводи Head з Естонії, Чехії, Німеччини, Австрії та Словаччини на один майданчик до Вінниці. Завод планується збудувати протягом 2019–2021 років. Він вироблятиме лижі, лижні кріплення та лижні черевики.
- На початку листопада стало відомо, що компанії Head виставили рахунок за підключення нового заводу до електроенергії на 1,6 млн євро.
- 7 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним виконавчим директором компанії Head з Йоганом Еліашем та запевнив, що захищатиме гроші інвесторів.
Довідка: Head International Holding GmbH — австрійська корпорація, що виробляє спортивне спорядження для зимових видів спорту, тенісу та підводного плавання з аквалангом. Виробництво компанії розташовано в Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї. Компанія присутня у 85 країнах світу.