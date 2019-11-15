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"Усі питання до НКРЕКП": "Вінницяобленерго" відреагувало на скандал навколо заводу Head

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АТ "Вінницяобленерго" стверджує, що не висувало жодних додаткових вимог до інвесторів та забудовників майбутнього заводу спортивного спорядження "Head", а ставки за нестандартне підключення встановлює Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це йдеться у заяві компанії, оприлюдненій у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Вінницяобленерго" ніяких вимог до інвесторів та забудовників майбутнього заводу Head у Вінниці не висувало. Більш того, обленерго не отримувало від них жодних офіційних звернень і замовлень. Щодо вартості за підключення до потужностей, то вона встановлена і регулюється на законодавчому рівні, а не обленерго", — стверджують в компанії.

"Вінницяобленерго" повідомляє, що ставки плати за нестандартне підключенння на 2019 рік затверджені постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 року та набрали чинності з 22 січня 2019 року. І в кожному районі Вінниччини ставки різняться. Згідно вказаної постанови, вартість приєднання 1кВт потужності по класу напруги 10кВ (місто, ІІІ-я категорія надійності) складає 3310 грн з ПДВ.

"Скориставшись цією інформацією, можна підрахувати скільки коштує приєднання до електроустановок у будь-якому районі Вінницької області. Напевно, саме так і зробили проєктувальники і генпідрядники в будівництві заводу компанії Head у Вінниці, якими є компанія UBC Group, що належить Ігорю Гуменному", — зазначили у "Вінницяобленерго".

"Наголошуємо, що не АТ "Вінницяобленерго" визначило дану вартість на нестандартне приєднання! Усі питання щодо приєднання регулюються на законодавчому рівні, а саме НКРЕКП. Енергетики області готові співпрацювати з будь-яким інвестором, у тому числі й з австрійською компанією Head.
У разі надходження від майбутніх забудовників заводу Head у Вінниці заяви на приєднання до електричних мереж, АТ Вінницяобленерго готове надати технічні умови згідно чинного законодавства", — йдеться в заяві.

Нагадаємо:

Довідка: Head International Holding GmbH — австрійська корпорація, що виробляє спортивне спорядження для зимових видів спорту, тенісу та підводного плавання з аквалангом. Виробництво компанії розташовано в Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї. Компанія присутня у 85 країнах світу.

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