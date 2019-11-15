"Усі питання до НКРЕКП": "Вінницяобленерго" відреагувало на скандал навколо заводу Head

АТ "Вінницяобленерго" стверджує, що не висувало жодних додаткових вимог до інвесторів та забудовників майбутнього заводу спортивного спорядження "Head", а ставки за нестандартне підключення встановлює Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це йдеться у заяві компанії, оприлюдненій у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Вінницяобленерго" ніяких вимог до інвесторів та забудовників майбутнього заводу Head у Вінниці не висувало. Більш того, обленерго не отримувало від них жодних офіційних звернень і замовлень. Щодо вартості за підключення до потужностей, то вона встановлена і регулюється на законодавчому рівні, а не обленерго", — стверджують в компанії.

"Вінницяобленерго" повідомляє, що ставки плати за нестандартне підключенння на 2019 рік затверджені постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 року та набрали чинності з 22 січня 2019 року. І в кожному районі Вінниччини ставки різняться. Згідно вказаної постанови, вартість приєднання 1кВт потужності по класу напруги 10кВ (місто, ІІІ-я категорія надійності) складає 3310 грн з ПДВ.

"Скориставшись цією інформацією, можна підрахувати скільки коштує приєднання до електроустановок у будь-якому районі Вінницької області. Напевно, саме так і зробили проєктувальники і генпідрядники в будівництві заводу компанії Head у Вінниці, якими є компанія UBC Group, що належить Ігорю Гуменному", — зазначили у "Вінницяобленерго".

"Наголошуємо, що не АТ "Вінницяобленерго" визначило дану вартість на нестандартне приєднання! Усі питання щодо приєднання регулюються на законодавчому рівні, а саме НКРЕКП. Енергетики області готові співпрацювати з будь-яким інвестором, у тому числі й з австрійською компанією Head.

У разі надходження від майбутніх забудовників заводу Head у Вінниці заяви на приєднання до електричних мереж, АТ Вінницяобленерго готове надати технічні умови згідно чинного законодавства", — йдеться в заяві.

Нагадаємо:

У вересні 2019 року австрійська компанії Head International Holding GmbH розпочала будівництво заводу з виробництва спортивного спорядження у Вінниці. Згідно з планом, у процесі будівництва українська компанія UBC має перенести заводи Head з Естонії, Чехії, Німеччини, Австрії та Словаччини на один майданчик до Вінниці. Завод планується збудувати протягом 2019–2021 років. Він вироблятиме лижі, лижні кріплення та лижні черевики.

На початку листопада стало відомо, що компанії Head виставили рахунок за підключення нового заводу до електроенергії на 1,6 млн євро.

7 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним виконавчим директором компанії Head з Йоганом Еліашем та запевнив, що захищатиме гроші інвесторів.

Довідка: Head International Holding GmbH — австрійська корпорація, що виробляє спортивне спорядження для зимових видів спорту, тенісу та підводного плавання з аквалангом. Виробництво компанії розташовано в Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї. Компанія присутня у 85 країнах світу.