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Пт., лист.
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Українці зможуть брати кредит на покупку землі під 3-5% річних, – Милованов

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Міністр економічного розвитку України Тимофій Милованов повідомив про відсоткову ставку по кредиту на придбання землі, яка буде передбачена у земельному законопроєкті № 2178-10.

Про це він повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Милованов заявив, що що в разі ухвалення депутатами закону про обіг земель сільськогосподарського призначення для придбання землі можна буде брати кредити під 3-5% річних.

"Відсоткова ставка по кредиту на придбання землі буде 3-5%. В гривні. Більше деталей згодом", – написав міністр.

Нагадаємо:

кредити ринок землі Тимофій Милованов