Українці зможуть брати кредит на покупку землі під 3-5% річних, – Милованов

Міністр економічного розвитку України Тимофій Милованов повідомив про відсоткову ставку по кредиту на придбання землі, яка буде передбачена у земельному законопроєкті № 2178-10.
Про це він повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.
Милованов заявив, що що в разі ухвалення депутатами закону про обіг земель сільськогосподарського призначення для придбання землі можна буде брати кредити під 3-5% річних.
"Відсоткова ставка по кредиту на придбання землі буде 3-5%. В гривні. Більше деталей згодом", – написав міністр.
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Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні, а в ЄБРР закликали не поспішати з відкриттям ринку землі.
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11 листопада в Україні стартувала акція протесту "Ні розпродажу України", учасники якої перекривали найбільші автомагістралі України на знак протесту проти відкриття ринку с/г землі.
- 11 листопада президент Володимир Зеленський запропонував провести всеукраїнський референдум щодо ринку землі.
- Вранці 18 жовтня парламентський Комітет з питань аграрної та земельної політики за результатами "таємного" засідання рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт № 2178-10 про запровадження ринку землі, авторами якого є депутати від партії "Слуга народу". Всього у Верховній Раді було зареєстровано 11 законопроєктів про запровадження ринку землі, один з яких — урядовий, який був відхилений профільним комітетом.
- 13 листопада Рада дала шанс земельному законопроєкту "Слуг народу".