В Україні вже зареєстрували 16 митниць нової служби 

Про це голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Станом на ранок нарешті зареєстровані всі 16 митниць Нової митниці. Нагадую, це проміжна структура – з 26 робимо 16, а наступного року залишиться лише одна (але для цього ще треба зміни до закону, які вже в парламенті). Максимально форсуємо роботу, аби офіційно стартувати на самому початку грудня. На всі 16 митниць призначені виконуючі обов‘язків. Це або колишні керівники митниць, що ліквідовуються (які не ввійшли в перелік 16), заступники керівників, керівники митних постів або працівники центрального апарату", – написав Нефьодов.

Він зазначив, що всі погодились на пониження у посаді."Їхнє завдання – зареєструвати митниці, перевести тих людей, яких ми забираємо на свій "човен", і стартувати роботу. Після цього розпочнуться конкурси на постійних керівників і заступників, запрошуємо всіх подаватись", – пояснив Нефьодов.

Очільник Держмитслужби також оприлюднив перелік виконуючих обов‘язків керівників на митницях: Азовська митниця – Володимир Денісов, Буковинська митниця – Ілля Самушко, Волинська митниця – Наталія Туман, Галицька митниця – Володимир Цабак, Дніпровська митниця – Константин Шалай, Закарпатська митниця – Віктор Іванус, Енергетична митниця – Андрій Хом‘як, Київська митниця – Антон Борисенко, Координаційно-моніторингова митниця – Олександр Бевза, Одеська митниця – Євген Кодіс, Північна митниця – Петро Коростовський, Подільська митниця – Вікторія Єрофєєва, Поліська митниця – Олексій Мужев, Слобожанська митниця – Максим Любченко, Східна митниця – Світлана Форощук та Чорноморська митниця – Олександр Шуцький.

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