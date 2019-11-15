Азотна імперія Фірташа судиться з АМКУ через примусовий поділ

Азотні заводи, що входять до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, оскаржили в Господарському суді Києва рішення Антимонопольного комітету України про зловживання монопольним становищем і примусовий поділ.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Групи.
Позов до суду подали об'єднані в компанію Ostchem заводи азотної хімії: "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", "Азот" і "Рівнеазот" а також трейдер добривами "НФ Трейдінг Україна". "Наші три заводи з виробництва мінеральних добрив і трейдер вже звернулися до Господарського суду міста Києва для того, щоб відстояти свої права. Ми вважаємо, що Антимонопольний комітет прийняв необґрунтоване рішення", — заявив директор компанії DF LEX Ігор Ярина.
За його словами, в АМКУ не було підстав для того, щоб зробити висновок про монопольну змову і відповідно стверджувати, що мало місце зловживання монопольним становищем.
"У суді ми будемо доводити, що для ухвалення рішення АМКУ використовував необ'єктивну інформацію і дуже сумнівну аргументацію. Ми вважаємо, що АМКУ навмисне використовував методику, що не застосовується в судах ЄС і в світі, що дозволило спотворити частки виробників на ринку", — сказав Ярина.
Нагадаємо:
- У червні 2019 року АМКУ повідомив, що виявив факти ймовірного зловживання монопольним становищем азотними заводами, які входять до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.
- Екс-державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська допустила можливість примусового поділу активів Group DF.
- 5 вересня 2019 року АМКУ ухвалив рішення про примусове розділення групи компаній Ostchem Дмитра Фірташа в частині виробників азотних мінеральних добрив і накласти на оптову торговельну компанію "НФ Трейдінг Україна" штраф у розмірі 107 млн грн. В АМКУ повідомили, що виявили зловживання зазначеними трьома азотними заводами Group DF, а також ТОВ "НФ Трейдінг Україна" монопольним становищем на ринку первинної реалізації азотних мінеральних добрив у 2014−2017 роках.