Азотна імперія Фірташа судиться з АМКУ через примусовий поділ

Азотні заводи, що входять до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, оскаржили в Господарському суді Києва рішення Антимонопольного комітету України про зловживання монопольним становищем і примусовий поділ.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Групи.

Позов до суду подали об'єднані в компанію Ostchem заводи азотної хімії: "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", "Азот" і "Рівнеазот" а також трейдер добривами "НФ Трейдінг Україна". "Наші три заводи з виробництва мінеральних добрив і трейдер вже звернулися до Господарського суду міста Києва для того, щоб відстояти свої права. Ми вважаємо, що Антимонопольний комітет прийняв необґрунтоване рішення", — заявив директор компанії DF LEX Ігор Ярина.

За його словами, в АМКУ не було підстав для того, щоб зробити висновок про монопольну змову і відповідно стверджувати, що мало місце зловживання монопольним становищем.

"У суді ми будемо доводити, що для ухвалення рішення АМКУ використовував необ'єктивну інформацію і дуже сумнівну аргументацію. Ми вважаємо, що АМКУ навмисне використовував методику, що не застосовується в судах ЄС і в світі, що дозволило спотворити частки виробників на ринку", — сказав Ярина.

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