На реалізацію цифрової трансформації за естонським сценарієм Україні знадобиться щонайменше три роки і значні ресурси.

Таку думку в коментарі БІЗНЕСу висловив виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

Він нагадав, що Естонія першою у світі ввела електронну взаємодію реєстрів, впровадила ID-карти, провела електронні вибори та досягла показника у 99% онлайн-послуг, створила можливість "електронного громадянства".

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За словами Миткалика, наразі Офіс президента розпочав активну діяльність щодо впровадження "Державу в смартфоні", але поки фінансування цього проєкту залишається під питанням.

"Наразі простежується політична воля керівництва країни та активні дії у впровадженні "Держави у смартфоні". Проте над реалізацією естонського сценарію потрібно щонайменше 3 роки та значні ресурси. З останнім досі не з’ясовано. Адже у проєкті держбюджету на 2020 рік на портал та додаток державних послуг "Дія" поки не передбачено прямих бюджетних коштів", — сказав експерт.

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