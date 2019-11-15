На реалізацію цифрової трансформації за естонським сценарієм Україні знадобиться щонайменше три роки і значні ресурси.
Таку думку в коментарі БІЗНЕСу висловив виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.
Він нагадав, що Естонія першою у світі ввела електронну взаємодію реєстрів, впровадила ID-карти, провела електронні вибори та досягла показника у 99% онлайн-послуг, створила можливість "електронного громадянства".
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За словами Миткалика, наразі Офіс президента розпочав активну діяльність щодо впровадження "Державу в смартфоні", але поки фінансування цього проєкту залишається під питанням.
"Наразі простежується політична воля керівництва країни та активні дії у впровадженні "Держави у смартфоні". Проте над реалізацією естонського сценарію потрібно щонайменше 3 роки та значні ресурси. З останнім досі не з’ясовано. Адже у проєкті держбюджету на 2020 рік на портал та додаток державних послуг "Дія" поки не передбачено прямих бюджетних коштів", — сказав експерт.
Нагадаємо:
- У травні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував проєкт "Держава у смартфоні", який дозволить кожному громадянинову за допомогою телефону контролювати владу та її дії.
- Предстаники Європейської Бізнес Асоціації запропонували владі своє бачення реалізації проєкту "Держава у смартфоні".
- У липні в Європейській Комісії повідомили, що готують міжнародний проєкт допомоги Україні розміром 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного уряду.
- На початку вересня президент Володимир Зеленський встановив дедлайн щодо цифровізації економіки. Зокрема, до січня 2020 року доручено затвердити план з дерегуляції та переведення надання дозвільних документів в електронну форму. Також в електронний вигляд мають бути переведені топ-30 найбільш популярних сервісів для громадян і бізнесу. Крім того, для реалізації проєкту "Держава у смартфоні" президент запропонував провести повний аудит державних реєстрів.
- Міністерство цифрової трансформації планує за 3-5 років провести цифрування всіх послуг в Україні.