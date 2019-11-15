На "Укрзалізниці" незаконно майнили криптовалюту

"Укрзалізниця" ліквідувала незаконну майнінговую ферму, яка працювала на потужностях залізниці в Тернопільській області.

Про це в Facebook повідомив глава компанії Євген Кравцов, інформує БІЗНЕС.

Зловмисники розмістили в приміщенні УЗ близько 100 ферм і під'єдналися до електромережі підприємства. За словами Кравцова, це дозволило майнерам заощадити близько 1 млн гривень.

"Орієнтовна вартість 1 біткоїна — понад 208 тис. грн. А генерували їх понад 100 одиниць обладнання. Не врахували одного — Закон України забороняє оборот і випуск криптовалют на території країни, а ще закон забороняє красти", — додав Кравцов.

Відносно порушників відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2019 року в Міністерстві цифрової трансформації заявили про намір легалізувати криптовалюту в Україні.

Три великих біржі криптовалют хочуть офіційно працювати в Україні.