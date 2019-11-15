Стало відомо, хто внесе заставу за Писарука у справі "VAB Банку"

"Райффайзен Банк Аваль" внесе 5 млн грн застави за главу правління і колишнього першого заступника глави Нацбанку Олександра Писарука, якому закидають змову з власниками "VAB Банку" при видачі йому стабілізаційного кредиту НБУ на 1,2 млрд грн.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу фінустанови.
Банк запевняє, що виконає всі необхідні дії щодо внесення застави згідно з вимогою суду. "Райффайзен Банк Аваль" повідомляє, що Писарук продовжить виконувати обов’язки голови правління банку. У фінустанові переконані, що всі звинувачення у неправомірних діях будуть зняті з Писарука найближчим часом.
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"Ми переконані, що всі підозри щодо неправомірних дій будуть зняті з пана Писарука найближчим часом і що він завжди дотримувався найвищих професійних та етичних стандартів, працюючи як у "Райффайзен Банку Аваль", так і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інституціях", – зазначає голова наглядової ради банку Мартін Грюль.
Нагадаємо:
- 11-12 листопада НАБУ оголосило про підозри восьми особам та низці приватних компаній, афільованих із власниками "VAB Банку" у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого фінустанові Нацбанком у 2014 році. Серед підозрюваних — Олександр Писарук, який в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ, член ради НБУ Микола Каленський, ексдиректор гендпартамента банківського нагляду НБУ Алла Шульга. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. НАБУ просить суд заарештувати главу правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і встановити заставу в 30 млн грн.
- 12 листопада Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, Форум провідних міжнародних фінансових установ і Союз підприємців України виступили зі спільною заявою, в якій висловили занепокоєння щодо ситуації навколо Олександра Писарука.
- 13 листопада учасники платформи БІЗНЕС100 висловили занепокоєння через можливі репутаційні втрати України внаслідок арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.
- 14 листопада суд почав обирати запобіжний захід Писаруку. Представники бізнесу на Нацбанку заявили про готовність взяти його на поруки.
- 15 листопада Вищий антикорупційний суд обрав для Олександра Писарука запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 5 млн грн без взяття під арешт.