Стало відомо, хто внесе заставу за Писарука у справі "VAB Банку"

"Райффайзен Банк Аваль" внесе 5 млн грн застави за главу правління і колишнього першого заступника глави Нацбанку Олександра Писарука, якому закидають змову з власниками "VAB Банку" при видачі йому стабілізаційного кредиту НБУ на 1,2 млрд грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Банк запевняє, що виконає всі необхідні дії щодо внесення застави згідно з вимогою суду. "Райффайзен Банк Аваль" повідомляє, що Писарук продовжить виконувати обов’язки голови правління банку. У фінустанові переконані, що всі звинувачення у неправомірних діях будуть зняті з Писарука найближчим часом.

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"Ми переконані, що всі підозри щодо неправомірних дій будуть зняті з пана Писарука найближчим часом і що він завжди дотримувався найвищих професійних та етичних стандартів, працюючи як у "Райффайзен Банку Аваль", так і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інституціях", – зазначає голова наглядової ради банку Мартін Грюль.

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