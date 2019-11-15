В Global Ukraine розробили мобільний додаток для підвищення іміджу України

Про це на пресконференції повідомила засновниця Фонду Global Ukraine Віолетта Москалу, інформує БІЗНЕС із посиланням на УНІАН.

За її словами, програма сприятиме збору всього інтелектуального капіталу нації та допоможе зробити так, щоб він став каталізатором нових інноваційних проєктів.

"Додаток допоможе згрупувати людей, які мають таланти, професіоналів, які мають лідерські якості, які вже створили навколо себе співтовариства, а також творчих людей, які створюють бренди, культурні стартапи та креативний бізнес", – додала Москалу.

Вона розповіла, що у додатку будуть представлені лідери, амбасадори, спільноти, соціальні проєкти, бізнес-нетворки. "Ми також окремо додамо туди проєкт Undiscovered Ukraine, де будуть присутні некомерційні бренди, на які ми зазвичай не звертаємо особливої уваги. Ці бренди можуть дуже сильно додати до монетизації економіки та підвищувати ВВП України", – зазначила Москалу.

Додаток працюватиме на платформах iOs, Android, Веб та розповість про майбутні перспективи розвитку України з метою залучення інтелектуальних та фінансових ресурсів.

Довідка: Міжнародна громадська організація Global Ukraine - мережа молодих високоосвічених українських експатріантів. Організація створює комунікаційну платформу для українців з США, Канади, Австралії, Японії, країн ЄС, Азії та арабського світу.