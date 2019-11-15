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Разумков прогнозує земельний референдум не раніше 2024 року

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що референдум щодо ринку землі може відбутись раніше 2024 року. 

Про це він сказав у ефірі програми "Право на владу", інформує БІЗНЕС.

"Референдум відбудеться і лише після того, як українське суспільство визначиться, що воно готово або ні залучити та дати можливість іноземцям купувати землю українську або продавати корпоративні права. Тоді цей ринок буде відкритий і для іноземців, але після референдуму", — зазначив Разумков.

За його словами, у межах перехідного етапу українці зможуть оцінити, як працює ринок землі, і після цього зможуть визначитися, "чи треба дозволяти, щоб до нас прийшли там французи, поляки". "Давайте дочекаємось, коли буде прийнятий закон про референдум...Я думаю, що це може відбутись раніше, ніж 2024 рік", — прогнозує спікер Ради.

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Землю в користування

Також він спростував інформацію про те, що референдум відбудеться між першим і другим читанням. За словами Разумкова, наразі його перший заступник Руслан Стефанчук займається питанням підготовки окремого закону про референдум. "Це буде закон про народовладдя або пакет законів про народовладдя", – уточнив він.

Нагадаємо:

ринок землі референдум Дмитро Разумков