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"Повне перезавантаження": Уряд звільнив керівництво Укрпатенту

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Міністр економічного розвитку України Тимофій Милованов повідомив про звільнення керівників органів інтелектуальної власності.

Про це він повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Повністю перезавантажено керівництво в органах регулювання інтелектуальною власністю. Сьогодні звільнено керівника Укрпатенту, керівника департаменту інтелектуальної власності Мінекономіки, та керівника Національного Офісу Інтелектуальноі власності (за власним бажанням). Це реакція на звернення колективу Укрпатенту та відгуки та скарги галузі", — написав Милованов.

Нагадаємо, 11 листопада представники "Укрпатенту" звернулися до президента України Володимира Зеленського із заявою, в якій повідомили про намір окремих чиновників Мінекономіки здійснити рейдерське захоплення будівлі "Укрпатенту" в Печерському районі Києва, заволодіти його коштами та ліквідувати орган.

 

Укрпатент Тимофій Милованов