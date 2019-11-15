"Повне перезавантаження": Уряд звільнив керівництво Укрпатенту

Про це він повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Повністю перезавантажено керівництво в органах регулювання інтелектуальною власністю. Сьогодні звільнено керівника Укрпатенту, керівника департаменту інтелектуальної власності Мінекономіки, та керівника Національного Офісу Інтелектуальноі власності (за власним бажанням). Це реакція на звернення колективу Укрпатенту та відгуки та скарги галузі", — написав Милованов.

Нагадаємо, 11 листопада представники "Укрпатенту" звернулися до президента України Володимира Зеленського із заявою, в якій повідомили про намір окремих чиновників Мінекономіки здійснити рейдерське захоплення будівлі "Укрпатенту" в Печерському районі Києва, заволодіти його коштами та ліквідувати орган.