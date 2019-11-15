НАБУ влаштувало обшук в елітному одеському ЖК

Представники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшук в одеському елітному житловому комплексі GreenWood, який пов’язують із відомим одеським бізнесменом Володимиром Галантерником.

Про це повідомила прессекретар НАБУ Світлана Оліфіра, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Українську правду".

За її словами, обшук стосується розслідування зловживання службовим становищем співробітниками Одеської міськради та Державної архітектурно-будівельної інспекції. Зловживання могло мати місце під час виділення земельної ділянки й видачі дозвільних документів на будівництво.

За даними ДАБІ, за адресою, де побудований ЖК, мала відбуватися реконструкція курортно-оздоровчого комплексу.

За документами, замовниками будівництва були громадська організація інвалідів "Народна воля" і ТОВ "ГРІНВУД ЛТД". Як зазначається остання належить двом белізьким та одній лондонській фірмі, які пов'язують з відомим одеським бізнесменом Володимиром Галантерником.

Водночас депутатка Одеської міськради Ольга Квасницька повідомила у Facebook, що детективи НАБУ проводять обшук у ДАБІ міськради.