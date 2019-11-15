Гончарук анонсував звільнення в "Укрзалізниці"

Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук в ефірі "1+1", коментуючи протести заліхничників під Офісом президента, повідомляє БІЗНЕС.

"Люди насамперед протестували проти корупції. На плакатах перекреслені окремі очільники... Головна претензія до них – корупція в "Укрзалізниці", на жаль, триває. Вона там абсолютно дика, крадуть майже на всьому. Кінця і краю цьому не видно. Ми будемо ухвалювати з цього приводу кадрові рішення найближчим часом, тому що продовжувати працювати так, як вони зараз працюють, неможливо", – сказав Гончарук.

Прем'єр наголосив, що керівництво компанії опікується "своїми кишенями", а не тим, як ідуть справи в "Укрзалізниці".

"Там сьогодні майже щодня горять локомотиви, в ручному управлінні вагони. Окремі чиновники, диспетчери відправляють вагони не туди, де це потрібніше, а туди, де їм вигідніше, де їм заплатили. Це точно треба припинити", - заявив прем'єрміністр.

Нагадаємо, 14 листопада у Києві під Офісом президента мітингували профспілки залізничників і транспортних будівельників України з вимогою звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління АТ "Укрзалізниця" та недопущення приватизації компанії. Залізничники також виступають проти ухвалення Верховною Радою законопроєктів №1196 та №1196-1 "Про залізничний транспорт" та вимагають зменшити фінансове навантаження на компанію за рахунок зниження податку на землю.

Залізничники та профспілки обіцяють організувати загальнонаціональний протест, який паралізує вантажні та пасажирські перевезення в Україні.