Справа "VAB Банку": Суд відпустив Писарука під заставу в 5 млн грн (ВІДЕО)

Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього першого заступника Нацбанку Олександра Писарука запобіжний захід у вигляді внесення застави упродовж п’яти днів у розмірі 5 млн грн без взяття під арешт.

Відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 15 листопада, інформує БІЗНЕС.

Зазначимо, що Писарук є одним із десяти підозрюваних у справі "VAB Банку". Йому закидають змову з власниками банку при видачі Нацбанком стабілізаційного кредиту на 1,2 млрд грн.

Прокурор Національного антикорупційного бюро України просив про арешт Писарука на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн.

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