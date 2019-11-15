Справа "VAB Банку": Суд відпустив Писарука під заставу в 5 млн грн (ВІДЕО)

Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього першого заступника Нацбанку Олександра Писарука запобіжний захід у вигляді внесення застави упродовж п’яти днів у розмірі 5 млн грн без взяття під арешт.
Відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 15 листопада, інформує БІЗНЕС.
Зазначимо, що Писарук є одним із десяти підозрюваних у справі "VAB Банку". Йому закидають змову з власниками банку при видачі Нацбанком стабілізаційного кредиту на 1,2 млрд грн.
Прокурор Національного антикорупційного бюро України просив про арешт Писарука на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн.
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Нагадаємо:
- 11-12 листопада НАБУ оголосило про підозри восьми особам та низці приватних компаній, афільованих із власниками "VAB Банку" у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого фінустанові Нацбанком у 2014 році. Серед підозрюваних — Олександр Писарук, який в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ, член ради НБУ Микола Каленський, ексдиректор гендпартамента банківського нагляду НБУ Алла Шульга. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. НАБУ просить суд заарештувати главу правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і встановити заставу в 30 млн грн.
- 12 листопада Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, Форум провідних міжнародних фінансових установ і Союз підприємців України виступили зі спільною заявою, в якій висловили занепокоєння щодо ситуації навколо Олександра Писарука.
- 13 листопада учасники платформи БІЗНЕС100 висловили занепокоєння через можливі репутаційні втрати України внаслідок арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.
- 14 листопада суд почав обирати запобіжний захід Писаруку. Представники бізнесу на Нацбанку заявили про готовність взяти його на поруки.