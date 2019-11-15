У ФРУ пропонують удосконалити процедури публічних закупівель

Про це йшлося на робочій нараді з питань організації публічних закупівель товарів та послуг, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ФРУ.

Генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов наголосив, що, по-перше, публічні закупівлі мають слугувати локомотивом для вітчизняної економіки, українських виробників складної техніки, а не для імпортерів. По-друге, за його словами, такі закупівлі повинні проходити в межах рамкових угод та враховувати вартість життєвого циклу товару, коли за основу береться не лише початкова ціна предмету закупівлі, але й майбутні витрати замовників".

У свою чергу, директор Департаменту регулювання публічних закупівель Мінекономіки Лілія Лахтіонова попросила роботодавців допомогти у відпрацюванні Методики визначення вартості життєвого циклу товару.

Що ж стосується самої процедури тендерів, яка наразі викликає чимало питань у виробників, то, за словами Лахтіонової, пропонується чимало важливих змін. Зокрема, це стосується боротьби з недобросовісними учасниками тендерів, які пропонують так звану аномальну низьку ціну; троллінгом, коли тендери блокуються, або навіть відміняються внаслідок оскарження їх результатів. Також велику дискусію викликала рекомендація щодо річного планування замовниками закупівлі товарів та послуг. "Звичайно, це дуже привабливий варіант, оскільки він дозволяє планувати свій бізнес на найближчу перспективу. Але виникає питання: а чи готові до такої роботи державні та комунальні підприємства-замовники?", — зазначають у ФРУ.

У ФРУ нагадали, що, за даними Світового Банку, 50-70% національних бюджетів становлять витрати на публічні закупівлі. У країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) загальний обсяг публічних закупівель становить біля 20% ВВП. В Україні щорічно на публічні закупівлі витрачається приблизно 150 млрд грн.

"У світі формуються підходи до використання саме публічних закупівель як засобу державного регулювання економіки і поступово впроваджується політика з імплементації так званих "сталих закупівель", що сприяють розвитку. А це не завжди означає досягнення максимальної економії коштів за максимально низьких цін. В Україні ж наразі перевагу отримали короткострокові вигоди і публічні закупівлі використовуються лише в якості засобу економії та раціонального використання бюджетних коштів. Обраний підхід виступає лише тактичним завданням на найближчий час і не розрахований на тривалу перспективу", — зазначають у ФРУ.

На думку експертів, критерій найнижчої ціни часто відкидає інноваційну та екологічну складову. "Тому ФРУ виступає за те, аби під час закупівель враховувати вартість життєвого циклу товару, коли за основу береться не лише початкова ціна предмету закупівлі, але й майбутні витрати замовників (наприклад, на утримання та електроенергію для систем опалення або освітлення, вартість викидів в атмосферу, безпечна утилізація тощо)", — заявили у Федерації.

Нагадаємо, 19 вересня 2019 року Верховна Рада схвалила нову редакцію Закону України "Про публічні закупівлі".