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У Раді пропонують ввести податки для YouTube і Netflix

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Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики хоче запропонувати Верховній Раді ввести податок для YouTube та інших платформ з продажу відеоконтенту.

Про це заявив глава комітету ОлександрТкаченко, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Українські Новини".

На даний момент сервіси з продажу відеоконтенту ніяк не регулюються українським законодавством. У комітеті вважають, що законопроєкт допоможе наблизити українське законодавство до норм Євросоюзу.

"Є цікавий нюанс, який виходить за межі свободи поширення інформації і має виключно економічне підгрунтя. Це сплата податків. Якщо мова йде про платформах загального доступу, то ми вважаємо, що ці організації отримують доходи на українській території тому власне, і податки вони повинні платити на українській території ", – наголосив Ткаченко.

Також в законопроєкті можуть з'явитися норми про виробництво контенту на території України і мовні норми. "У Євросоюзі така норма існує і, власне, Netflix повинен випускати не менше 30% продукції, яка була вироблена в ЄС. Те ж питання виникає і про мову. Україна на даний момент не найяскравіший ринок, щоб провайдери впроваджували українську мову, але ми цього хочемо. Інакше ці провайдери обмежаться в основному російською мовою", – додав Ткаченко.

Також депутати планують регулювати діяльність ЗМІ, соціальних мереж і провайдерів.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Італія схвалила проєкт бюджету на 2020 рік, який передбачає новий податок для цифрових компаній, у тому числі американських технологічних гігантів. Італія та інші члени Євросоюзу скаржаться на те, що веб-гіганти збирають величезний прибуток у європейських країнах, але сплачують лише кілька мільйонів євро податків щороку. Але поки що в ЄС немає спільної домовленості про те, як оподатковувати фірми.

податки YouTube Netflix