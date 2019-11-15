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"Енергоатом" планує випустити єврооблігації

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Національна енергетична компанія "Енергоатом" розглядає можливість залучення фінансування на міжнародних ринках капіталу шляхом випуску єврооблігацій (LPN) з лістингом на Лондонській фондовій біржі.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує БІЗНЕС.

З цієї метою компанія анонсувала на 21 листопада проведення за участю провідних юридичних компаній круглого столу, під час якого планується обговорити питання юридичного супроводу.

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До розгляду планується два варіанти емісії цінних паперів – розміщення та продаж виключно за межами США на підставі правила S, або включно з територією США за правилом 144А.

Нагадаємо, НАЕК у 2018 році збільшила чистий прибуток на 21,2% порівняно із 2017 роком – до 4 млрд 631,828 млн грн, чистий дохід - на 14,5%, до 44 млрд 55,259 млн грн.

Довідка: "Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України, експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт. НАЕК також експлуатує Ташлицьку ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт у турбінному режимі та побудовану на нижньому водосховищі ГАЕС Олександрівську ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.

 

єврооблігації