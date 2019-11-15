Рада запустила ліквідацію Держгеокадастру

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

За законопроєкт в першому читанні проголосувало 272 народних обранця, інформує БІЗНЕС.

Законопроєктом передбачається, що землі повертаються до комунальної власності. Тобто сільським, селищним і міським радам повертаються повноваження щодо управління землями місцевих громад за межами населених пунктів.

"Органи місцевого самоврядування у даний час контролюють лише близько десятої частини неприватизованих земель. В той же час управлінські рішення щодо землі, які приймаються призначеними із Києва чиновниками територіальних органів Держгеокадастру, далеко не завжди можуть розглядатися як такі, що відповідають інтересам сільських громад", — зазначається в пояснювальній записці.

Також документ пропонує відмовитись від існування Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр). Передбачається, що його замінить сервісний орган, який буде займатись кадастровою діяльністю та геопросторовими даними.

Автори проєкту відзначають, що Держгеокадастр із його територіальними органами є п’ятим за величиною штату цивільним відомством країни, що представлений на рівні кожного району та/або міста.

Утримання Держгеокадастру у 2017 році обійшлося платникам податків в Україні у 1,11 млрд грн, а у 2018 році — 1,9 млрд грн.

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Також законопроєктом скасовується необхідність погоджувати з Кабміном питання продажу іноземним компаніям земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності. "Вказані норми обмежують можливість внесення інвестицій в економіку України і не є обґрунтованими. Крім того, їх достатньо легко обійти, придбавши земельну ділянку на українську юридичну особу, а потім відчуживши її на користь іноземної юридичної особи", — наголошують автори.

Також передбачається надати місцевим органам право самим змінювати цільове призначення земельних ділянок приватної власності. Сьогодні ці погодження здійснює Верховна Рада, проте, як зазначають автори, ці повноваження Рада майже не реалізує.

"За три останні скликання парламентом не було прийнято жодного рішення із зазначеного питання, хоча зміна цільового призначення вказаних земель застосовується досить широко із застосуванням різноманітних схем з обходу закону", — наголошується в пояснювальній записці.

Крім цього, планується надати місцевим органам функції із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

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