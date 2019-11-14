Зеленський погодив запуск Єдиної е-системи у сфері будівнитцва

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 199-ІХ про створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт глави держави.

Згідно з документом, Єдина державна електронна система буде створена у складі містобудівного кадастру, що об’єднає всі дані про ринок будівництва.

Інформація, яка міститься в базі системи (крім персональних даних), буде доступною через портал електронної системи.

Закон дозволяє подавати документи в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також одержувати такі послуги в електронній формі. Через систему можна буде оплачувати адмінпослуги та штрафи за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

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Крім того, закон передбачає скорочення переліку документів, що подаються для отримання адмінпослуг у сфері будівництва.

Також запроваджується ідентифікатор об’єкта будівництва та завершеного об’єкта, який буде незмінним протягом життєвого циклу об’єкта, і єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об’єктів нерухомого майна.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт щодо створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.