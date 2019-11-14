Рада попередньо схвалила старт земельних е-торгів

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2195 про проведення земельних торгів (продаж і оренда) через відкриті електронні аукціони ProZorro.Продажі.

За відповідний документ проголосували 262 народних обранців, інформує БІЗНЕС.

Документ передбачає запровадження обов’язкового продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони.

Законопроєктом визначається, що за нового порядку проведення земельних торгів через електронну торгову систему буде автоматизовано низку процесів — наприклад, здійснення ставок учасниками, подання ними заявок на участь тощо. Також публікація всіх документів, які стосуються торгів та земельних ділянок, буде у загальнодоступній та відкритій електронній торговій системі.

За результатами проведення аукціону укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди суперфіцію (право користування чужою земельною ділянкою для забудови - ред.), емфітевзису земельної ділянки з переможцем торгів, який запропонував найвищу ціну.

Проведення земельних торгів здійснюватиметься за рішенням організатора земельних торгів. У такому рішенні вказуватимуться стартова ціна лота, строк та інші умови користування земельною ділянкою, а також особа, уповноважена на укладання договору.

"На відміну від положень чинного законодавства, земельні торги будуть проводитись відповідно до договору між організатором та оператором електронного майданчика. Усі деталі організації земельних торгів, а саме - розмір, порядок сплати та повернення винагороди оператору електронного майданчика – будуть визначені у встановленому порядку Кабінетом міністрів", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Крім того, планується змінити розмір реєстраційного та гарантійного внесків. Це буде відбуватися з урахуванням вимог Кабміну, але при цьому розмір гарантійного внеску не може становити менше 30% стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування нею.

Також законопроєктом виключається такий суб’єкт земельних торгів як виконавець. Тож учасники торгів сплачуватимуть свої внески не виконавцям, а операторам електронних майданчиків, на яких проводяться торги.

Окрім цього, проєктом передбачається, що один лот складається виключно з однієї земельної ділянки або прав на неї.

Автори ініціативи вважають, що продаж та передача в користування земельних ділянок через е-торги забезпечить прозорість процедур, "оскільки суб’єктивний вплив на земельні торги буде мінімізований та замінений автоматичними діями електронної системи".