До євроініціативи щодо подолання безробіття серед молоді долучилася 141 українська компанія

В Україні вже 141 компаній долучилися до "Пакту заради молоді" — загальноєвропейської ініціативи із залучення провідних компаній до вирішення проблеми працевлаштування молоді.

Про це йшлося на щоквартальній зустрічі за участі експертної організації Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності", UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення та Міністерства молоді та спорту України, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що з моменту старту українського проєкту його учасники спільно створили понад 35 тис. робочих місць для молоді, 614 партнерств із закладами освіти та забезпечили менторською підтримкою щодо першого робочого місця більш ніж 2000 молодих людей.

У IV кварталі 2019 року до ініціативи приєднались Урядовий контактний центр, "РАБЕН Україна", "PepsiCo Україна", "Procter&Gamble Україна".

Загалом вітчизняний топ-менеджмент взяв на себе зобов’язання сприяти створенню мінімум 700 партнерств між бізнесом та освітнім сектором і забезпечити 50 тис. місць для стажування та першої роботи молоді, створити умови для забезпечення 1000 молодих людей менторською підтримкою.

Згідно з результатами соціологічного дослідження "Молодь України-2018", 36,6% молодих людей визнали побудову кар’єри як найбільш бажане досягнення у житті. Водночас третина опитаних випускників вишів вважає, що мають недостатній рівень знань та навичок для працевлаштування.

Довідка: Загальноєвропейська ініціатива щодо вирішення проблеми працевлаштування молоді виникла у листопаді 2015 року в Брюсселі. За підтримки Європейського парламенту бізнес-лідери підписали "Європейський Пакт заради молоді". Його мета — подолання безробіття серед молоді, створення нових місць для стажування та працевлаштування, а також зміцнення партнерства бізнесу і навчальних закладів.

Український "Пакт заради молоді" підписали 17 березня 2016 року. Українська ініціатива є однією з найактивніших в Європі.