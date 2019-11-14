Залізничники та профспілки обіцяють організувати загальнонаціональний протест, який паралізує вантажні та пасажирські перевезення в Україні.

Про це вони заявили сьогодні, 14 листопада, під час протестної акції під стінами Офісу президента, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Українські Новини".

Учасники акції вимагають звільнення голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, підвищення зарплати і скасування реформи, в результаті якої планують скоротити понад 120 тис. залізничників.

Якщо влада не виконає вимоги залізничників, профспілки обіцяють організувати загальнонаціональний протест, який паралізує вантажні та пасажирські перевезення в країні.

На думку мітингувальників, перш ніж говорити про приватизацію, необхідно вирішити питання з фінансуванням збиткових підрозділів УЗ. Адже в результаті цілком можливий такий сценарій: приватному бізнесу дістануться прибуткові частини підприємства, а державі – тільки збиткові. За словами представників профспілок, до цих пір керівництво УЗ не обґрунтувало реформу і не роз'яснило наслідки. Учасники акції закликають президента втрутитися в ситуацію, що склалася на підприємстві, і вимагають провести діалог щодо суті реформ на "Укрзалізниці".

Мітингувальники переконані, що масштабне скорочення співробітників може паралізувати роботу залізниці вже найближчим часом. Адже зараз на підприємстві – гострий дефіцит працівників робітничих та інженерно-технічних професій.

"На підприємстві працює 250 тисяч співробітників, 5 тисяч з них – у Центральному апараті. Виходить, до кінця року буде звільнений кожен другий залізничник. Причому, під скорочення потрапляють переважно інженерно-технічні працівники. Тобто, залізнична інтелігенція, яка стоїть керівництву "Укрзалізниці", як кістка в горлі. Адже саме ці люди бачать наслідки некомпетентності нинішнього керівництва підприємства", – сказав голова вільної профспілки машиністів України Семен Кариков.

Також профспілки вимагають відновити пенсійний вік для виходу на пенсію за вислугою років, підвищити середню зарплату в галузі мінімум на 25%, а також виплатити 13 зарплату за 2019 рік, яка була скасована рішенням Кравцова.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України має намір розділити "Укрзалізницю" на три окремих оператора та створити незалежного регулятора.