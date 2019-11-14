Земельний законопроєкт доповнять правкою про референдум

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на брифінгу у Верховній Раді, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

"Правки вносяться між першим і другим читанням. Про референдум будуть правки. Я думаю, що парламент це питання вирішить, і вирішить ефективно", – переконаний міністр.

Проте на запитання, чи відбудеться референдум про ринок землі до того, як цей ринок запрацює, міністр відповів: "Я думаю, що парламент розбереться з цим".

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада України ухвалила у першому читанні запронований президентською партією "Слуга народу" законопроєкт № 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.