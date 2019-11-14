В Україні з'явиться Боргове агентство

Верховна Рада в другому читанні та в цілому схвалила проєкт закону №2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", яким передбачається створення Боргового агентства України.

За відповідне рішення проголосували 282 народних депутатів, інформує БІЗНЕС із посиланням на Міністерство фінансів України.

У Мінфіні, яке зараз управляє держборгом, зазначили, що створення агентства, дозволить досягти відразу трьох цілей.

"По-перше, працюючи як окремий центральний орган виконавчої влади, Боргове агентство не буде залежати від політичних чинників, що важливо для підвищення довіри інвесторів та прогнозованості процесів управління державним боргом в довгостроковій перспективі. По-друге, інституційна спроможність, якою буде наділено Боргове агентство, дасть змогу більш комплексно та ефективно застосовувати інструменти по управлінню державним боргом. Завдяки цьому, потреби Уряду в фінансових ресурсах будуть забезпечуватись на найбільш вигідніших для країни умовах та з урахуванням довгострокових ризиків", – зазначили у міністерстві.

Крім того, Боргове агентство зможе використовувати вдосконалені механізми управління ліквідністю застосовуючи найсучасніші ринкові інструменти. "Це в свою чергу, дозволить уникнути криз ліквідності та платоспроможності на початку бюджетних періодів, забезпечивши ефективне використання тимчасово вільних коштів з формуванням додаткових доходів бюджету", – додали у відомстві.

З прийняттям закону в цілому, Міністерство фінансів, буде визначати лише стратегічні цілі для Боргового агентства через розробку та затвердження відповідної стратегії.

"Парламент прийняв одне з ключових рішень у сфері управління державним боргом. Створення Боргового агентства – відповідь на вимоги часу та наслідок виваженого аналізу поточної ситуації, що відповідає найкращим міжнародним практикам. Запровадження агентської моделі управління, як найбільш ефективної, сприятиме покращенню якості й розширенню можливих інструментів боргової політики", – зазначив заступник міністра фінансів Василь Шкураков.

Зазначається, що така модель управління державним боргом десятиліттями успішно функціонує в таких розвинених країнах Європейського союзу як, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Швеція та інших.

Нагадаємо, станом на початок липня державний борг України вперше у 2019 році перевищив $80 млрд.