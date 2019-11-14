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Бізнесмени та представники НБУ хочуть взяти Писарука на поруки

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Затриманого ексзаступника глави НБУ, чинного главу правління Райффайзен банку Аваль Олександра Писарука хочуть взяти на поруки представники бізнесу та Національного банку України.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді під час обрання запобіжного заходу Писаруку, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, згідно із заявою адвокатів, бажання взяти Писарука на поруки висловили:

Томаш Фіала – голова Dragon Capital;

Петро Чернишов –  член наглядової ради компанії "Фармак";

Анна Дерев'янко – виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації;

Андрій Гундер  – президент Американської торговельної палати в Україні;

Лавринчук Володимир – колишній голова управління Райффайзен банку Аваль;

Філя Жебровська – голова наглядової ради компанії "Фармак";

Олег Чурій, Сологуб Дмитро, Борисенко Роман –  заступникит голови НБУ;

Катерина Рожкова  – перший заступник голови НБУ;

Яків Смолій –  голова Нацбанку;

Корчинська Світлана – голова правління банку "Авангард".

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Зазначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає арешту Писарука. На сьогоднішній день вже обрано запобіжні заходи шести із 10-ти підозрюваних у справі "VAB Банку".

Нагадаємо:

  • 11-12 листопада НАБУ оголосило про підозри восьми особам та низці приватних компаній, афільованих із власниками "VAB Банку" у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого фінустанові Нацбанком у 2014 році. Серед підозрюваних — Олександр Писарук, який в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ, член ради НБУ Микола Каленський, ексдиректор гендпартамента банківського нагляду НБУ Алла Шульга. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. НАБУ просить суд заарештувати главу правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і встановити заставу в 30 млн грн.
  • 12 листопада Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, Форум провідних міжнародних фінансових установ і Союз підприємців України виступили зі спільною заявою, в якій висловили занепокоєння щодо ситуації навколо Олександра Писарука.  
  • 13 листопада учасники платформи БІЗНЕС100 висловили занепокоєння через можливі репутаційні втрати України внаслідок арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука. 
  • 14 листопада суд обирає запобіжний захід Писаруку.

 

суд Олександр Писарук поруки