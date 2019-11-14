Бізнесмени та представники НБУ хочуть взяти Писарука на поруки

Затриманого ексзаступника глави НБУ, чинного главу правління Райффайзен банку Аваль Олександра Писарука хочуть взяти на поруки представники бізнесу та Національного банку України.
Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді під час обрання запобіжного заходу Писаруку, інформує БІЗНЕС.
Зокрема, згідно із заявою адвокатів, бажання взяти Писарука на поруки висловили:
Томаш Фіала – голова Dragon Capital;
Петро Чернишов – член наглядової ради компанії "Фармак";
Анна Дерев'
Андрій Гундер – президент Американської торговельної палати в Україні;
Лавринчук Володимир – колишній голова управління Райффайзен банку Аваль;
Філя Жебровська – голова наглядової ради компанії "Фармак";
Олег Чурій, Сологуб Дмитро, Борисенко Роман – заступникит голови НБУ;
Катерина Рожкова – перший заступник голови НБУ;
Яків Смолій – голова Нацбанку;
Корчинська Світлана – голова правління банку "Авангард".
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Зазначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає арешту Писарука. На сьогоднішній день вже обрано запобіжні заходи шести із 10-ти підозрюваних у справі "VAB Банку".
Нагадаємо:
- 11-12 листопада НАБУ оголосило про підозри восьми особам та низці приватних компаній, афільованих із власниками "VAB Банку" у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого фінустанові Нацбанком у 2014 році. Серед підозрюваних — Олександр Писарук, який в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ, член ради НБУ Микола Каленський, ексдиректор гендпартамента банківського нагляду НБУ Алла Шульга. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. НАБУ просить суд заарештувати главу правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і встановити заставу в 30 млн грн.
- 12 листопада Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, Форум провідних міжнародних фінансових установ і Союз підприємців України виступили зі спільною заявою, в якій висловили занепокоєння щодо ситуації навколо Олександра Писарука.
- 13 листопада учасники платформи БІЗНЕС100 висловили занепокоєння через можливі репутаційні втрати України внаслідок арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.
- 14 листопада суд обирає запобіжний захід Писаруку.