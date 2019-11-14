Бізнесмени та представники НБУ хочуть взяти Писарука на поруки

Затриманого ексзаступника глави НБУ, чинного главу правління Райффайзен банку Аваль Олександра Писарука хочуть взяти на поруки представники бізнесу та Національного банку України.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді під час обрання запобіжного заходу Писаруку, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, згідно із заявою адвокатів, бажання взяти Писарука на поруки висловили:

Томаш Фіала – голова Dragon Capital;

Петро Чернишов – член наглядової ради компанії "Фармак";

Анна Дерев' янко – виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації;

Андрій Гундер – президент Американської торговельної палати в Україні;

Лавринчук Володимир – колишній голова управління Райффайзен банку Аваль;

Філя Жебровська – голова наглядової ради компанії "Фармак";

Олег Чурій, Сологуб Дмитро, Борисенко Роман – заступникит голови НБУ;

Катерина Рожкова – перший заступник голови НБУ;

Яків Смолій – голова Нацбанку;

Корчинська Світлана – голова правління банку "Авангард".

Читайте також: Що бізнес думає про переслідування Писарука

Зазначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає арешту Писарука. На сьогоднішній день вже обрано запобіжні заходи шести із 10-ти підозрюваних у справі "VAB Банку".

Нагадаємо: