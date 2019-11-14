Зеленський закликав австрійських інвесторів вкладати гроші в Україну 

Про це він заявив під час зустрічі з міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Александром Шалленбергом, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Президент закликав австрійський бізнес збільшувати інвестиції в українську економіку, які наразі сягають понад $1,16 млрд", – розповіли в ОП.

Зеленський також висловив сподівання, що новий уряд Австрії продовжуватиме підтримку України в питаннях протидії російській агресії та збереження режиму санкцій проти Росії.

Крім того, глава держави подякував за нещодавнє рішення Федерального уряду Австрії виділити 1 млн євро для покращення гуманітарної ситуації на Донбасі.

Також Зеленський також прийняв запрошення президента Австрії Александра ван дер Беллена здійснити офіційний візит до країни.

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