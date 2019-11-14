Рада схвалила держбюджет-2020

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 2000 про держбюджет на 2020 рік.
За відповідний документ проголосували 280 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.
"Це хороший, реалістичний і збалансований бюджет, ухвалення якого сьогодні дасть нам можливість спокійно розпочати рік...У цьому бюджеті закладені набагато більш значні кошти на інфраструктуру, медицину, освіту. Не зменшено, а збільшено видатки на місцеве самоврядування. При цьому всі трансферти і субвенції місцевим бюджетам, субвенція на соціально-економічний розвиток і субвенція на ОТГ більші, ніж в минулому році. І ви сьогодні своїм голосуванням ще додали 7 млрд грн з Дорожнього фонду", — заявила під час виступу з трибуни міністр фінансів Оксана Маркарова.
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Прем`єрміністр Олексій Гончарук висловив сподівання, що бюджет-2020 зробить життя українців комфортнішим. "Ми в Уряді впевнені, що Бюджет розвитку та безпеки людей вже найближчим часом зробить комфортнішим життя кожного українця: від немовляти до людини поважного віку", — написав він у Facebook.
Основні показники бюджету-2020:
- Доходи передбачені у сумі 1,093 трлн грн;
- Видатки — 1,18 трлн грн, в тому числі за загальним фондом — 1,053 трлн грн;
- Фінансування Пенсійного фонду — 173 млрд грн;
- Субсидії — 46,7 млрд грн;
- Мінімальна зарплата становитиме 4723 грн;
- Граничний обсяг дефіциту держбюжету — 94, 275 млрд грн.
- Прожитковий мінімум в 2020 році встановлено з 1 січня 2020 року — 2027 грн, з 1 липня — 2118 грн, з 1 грудня — 2189 грн.
Після схвалення законопроєкту про держбюджет в цілому президент України Володимир Зеленський повинен підписати його протягом 15 днів.
Нагадаємо:
- 15 вересня Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік. Він побудований на чинному макропрогнозі із валютним курсом 28,2 грн за долар та передбачає доходи у сумі 1,079 трлн грн, видатки — 1,170 трлн грн.
- Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет назвав проєкт держбюджету на 2020 рік "бюджетом без шкурняків".
- 18 жовтня Рада попередньо схвалила проєкт держбюджету-2020.
- 3 листопада Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2020 до другого читання.
- 5 листопада прем'єрміністр Олексій Гончарук презентував оновлений проєкт держбюджету на 2020 рік.