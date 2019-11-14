Справа "VAB Банку": Що бізнес думає про переслідування Писарука

Про це вони повідомили БІЗНЕСу у Вищому антикорупційному суді, який сьогодні, 14 листопада, обирає запобіжний захід Писаруку.

Йдеться про справу щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком "VAB Банку".

Так, голова наглядової ради АТ "Фармак" Філя Жебровська вважає, що під загрозою опинилася не лише репутація Нацбанку, а й репутація всієї країни.

"Я знаю Писарука із 2000 року, коли американці закрили проєкт фінансування в Україні, і я звернулася до нього в Нацбанк. Ми розпочали співпрацю. Знаю його 20 років, ми пройшли багато складних шляхів, ми працювали разом, щоб покращити кредитну лінію і ніколи в житті не було випадків, що, мовляв, ти мені плати, а я тобі допоможу. Тому я тут. Слідчі дії потрібно проводити неупереджено. Звичайно, це можна розцінювати як загрозу для українського бізнесу, бо коли підуть банки з іноземними інвестиціями, потужності українських банків будуть не ті. Нам потрібна ще велика школа. Ми це знаємо і дуже стурбовані цим", — наголосила Жебровська.

Співвласник "Нової пошти" В`ячеслав Климов, який також присутній на судовому засіданні, переконаний, що влада обрала неправильний шлях для діалогу з бізнесом.

"Як підприємиць, голова спілки українських підприємців, можу говорити, що на інвестиційний клімат в Україні вся ця ситуація відобразиться дуже негативно. На жаль, можу відзначити, що в лексикон українського та іноземного бізнесу повершулися терміни "обшук", "затримання", "арешт". Я вважаю, що навіть не аналізуючи суть справи, якщо держава хоче залучати інвесторів – вона має бути більш розбірлива в інструментах правоохоронної діяльності. Правоохоронці не можуть бути в приватних офісах бізнес-структур з обшуками. Можна діяти менш травматичними для репутації і бізнесу засобами. Держава і влада повинні зрозуміти, якщо вони зацікавлені в інвесторах, а правоохоронці не мають правоставитися до підприємців, як до кримінальних злочинців, і ось чому я тут", – заявив Климов.

У свою чергу, експрезидент мобільного оператора "Київстар" та член наглядової ради АТ "Фармак" Петро Чернишов додав, що незрозуміло у чому ж насправді звинувачують Писарука.

"Переслідування влаштовує не вся влада, а конкретно НАБУ і питання треба їм ставити. До того ж, переслідування колишніх працівників Нацбанку триває давно, почалося ще із Валерії Гонтаревої. Писарук повернувся в Україну місяць тому і його теж почали переслідувати. У даному випадку навряд чи можна говорити про якусь змову. Я думаю, що НАБУ навіть не розуміє, що відбулося у відношенні двох банків Бахматюка. Варто розуміти, що тут перетинаються дві історії – з одного боку арештовують колишніх працівників Бахматюка і його теж хочуть арештувати, як я розумію, а з іншого боку – арештовують працівників НБУ.

Ми бачимо, що НАБУ дуже цікавить, чому Нацбанк дав ці гроші. Але рішення ухвалила колегія НБУ, Писарук підписав, а Микола Каленський видав кошти. І тут постає багато питать, чому винна людина, яка підписала рішення всієї колегії, тоді беріть всю колегію. Писарук повинен був підписати рішення колегії за правилами Нацбанку. А тоді в чому його звинувачують — незрозуміло. Зговір із якою метою — наживи чи як? Про це нічого не говориться", – розповів Чернишов.

Зазначимо, що підтримати Писарука до Вищого антикорупційного суду прибули учасники спільноти БІЗНЕС 100, голова наглядової ради АТ "Фармак" Філя Жебровська та член наглядової ради Петро Чернишов, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко, президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, ексглава "Райффайзен Банку Аваль" Володимир Лавренчук, гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, депутат Київради та ресторатор Сергій Гусовський, співвласник "Нової пошти" В`ячеслав Климов та інші.

На сьогоднішній день вже обрано запобіжні заходи шести із 10-ти підозрюваних у справі "VAB Банку".

Нагадаємо:

11-12 листопада НАБУ оголосило про підозри восьми особам та низці приватних компаній, афільованих із власниками "VAB Банку" у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого фінустанові Нацбанком у 2014 році. Серед підозрюваних — Олександр Писарук, який в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ, член ради НБУ Микола Каленський, ексдиректор гендпартамента банківського нагляду НБУ Алла Шульга. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. НАБУ просить суд заарештувати главу правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і встановити заставу в 30 млн грн.

12 листопада Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, Форум провідних міжнародних фінансових установ і Союз підприємців України виступили зі спільною заявою, в якій висловили занепокоєння щодо ситуації навколо Олександра Писарука.

13 листопада учасники платформи БІЗНЕС100 висловили занепокоєння через можливі репутаційні втрати України внаслідок арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.

Наталія Софієнко