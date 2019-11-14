"ПриватБанк" оскаржує скасування Коломойському 7,5 млрд грн боргів

"Приватбанк" вирішив оскаржити у Верховному суді рішення, яким визнано недійсними умови кредитних договорів з компаніями колишніх власників фінустанови — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу банку.

Йдеться про касацію на рішення Північного апеляційного господарського суду у справі №910/12787/17 за позовом ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до "Приватбанку", яким визнано недійсними окремі умови кредитних договорів з низкою компаній ексвласників банку.

У "Приватбанку" наголосили, що ще до його націоналізації в грудні 2016 року банк надавав кредити пов’язаним з колишніми власниками компаніям під процентну ставку, яка була вдвічі нижче ринкової і становила від 10 до 12 % річних у гривні.

"Видачею таких "індексних кредитів" й було закладено майбутні юридичні ризики щодо стягнення з позичальників нарахованих процентів, комісій і штрафних санкцій. І саме зараз пов'язані з колишніми власниками банку недобросовісні позичальники використовують зазначені недоліки, заявляючи позови до банку про визнання недійсними окремих умов кредитних договорів", — йдеться в заяві банку.

"ПриватБанк" вважає судове рішення безпідставним і буде оскаржувати його.

Нагадаємо, 4 листопада 2019 року Північний апеляційний госпсуд задовольнив позов ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до Приватбанку, ТОВ "Парктур", ТОВ "Скорзонера", ТОВ "Шелта", ТОВ "Аспект" та визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів [йдеться про майже 7,5 млрд грн], укладених між "ПриватБанком" і відповідачами.

За даними держреєстру, одним із засновників ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" є ТОВ "Скорзонера", кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.