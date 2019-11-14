В Україну прибула місія МВФ

Сьогодні, 14 листопада, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посилання на "Інтерфакс-Україна".

"Місія в четвер розпочала роботу", — повідомили в МВФ. Наразі поки невідомо, скільки часу місія працюватиме в Україні.

Зазначимо, що Україна веде переговори про можливість відкриття 3-річної програми EFF на $ 5-6 млрд.

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