В Україну прибула місія МВФ

Сьогодні, 14 листопада, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посилання на "Інтерфакс-Україна".
"Місія в четвер розпочала роботу", — повідомили в МВФ. Наразі поки невідомо, скільки часу місія працюватиме в Україні.
Зазначимо, що Україна веде переговори про можливість відкриття 3-річної програми EFF на $ 5-6 млрд.
Нагадаємо:
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. За даними ЗМІ, українська сторона не домовилася з Фондом про нову програму співпраці. Проте у Міністерстві фінансів заявили, що переговори перебувають в активній фазі.
- 27 вересня в МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
- 17 жовтня українська делегація зустрілася у Вашингтоні з керівництвом МВФ.
- 12 листопада в МВФ повідомили, що її місія розпочне роботу в Києві 14 листопада. У Фонді сподіваються на швидкий результаті переговорів з Україною.
- 13 листопада олігарх Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від грошей МВФ і звернутися за фінансовою допомогою до Росії.